Из-за 42 млрд грн долга на балансирующем рынке энергетика входит в зону риска, – Соколовский

Долговой кризис на балансирующем рынке продолжает углубляться и уже напрямую влияет на устойчивость энергосистемы.

Об этом заявил председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский.

По состоянию на начало 2026 года задолженность участников рынка перед НЭК "Укрэнерго" достигла около 42 млрд грн – это на 21% больше, чем годом ранее. В то же время долг самого "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка составляет примерно 22,9 млрд грн, что на 36% больше в годовом измерении.

"На балансирующем рынке компании, которые уже продали электроэнергию, получают деньги примерно через год. Это в лучшем случае", – подчеркнул Соколовский.

По его словам, ключевыми причинами стали неплатежи со стороны водоканалов, предприятий государственной и коммунальной собственности, а также углубление финансового кризиса из-за войны и повреждения инфраструктуры.

Ранее в Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что задержки расчетов на балансирующем рынке ставят под угрозу и ремонты, и развитие новых мощностей.