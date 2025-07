10-11 июля в Риме прошла Конференция по вопросам восстановления Украины (URC2025).

Видео дня

На ней Украина представила концепцию, предусматривающую создание двух фондов общим размером 1 трлн долларов:

Далее текст на языке оригинала.

1) "Фонду України" розміром 540 млрд. дол. (згідно оцінки СБ, ЄК та ООН у потребах на відновлення протягом наступного десятиліття), який адмініструватиметься Україною і формуватиметься за рахунок конфіскованих російських активів, а також спеціального податку на експорт російської сировини;

2) Європейського структурного фонду на підтримку України обсягом 460 млрд. дол., який включатиме інвестиції європейського приватного сектору для розвитку бізнесів в Україні.

Що ми привези у підсумку з Вічного міста?

По-перше, три важливі політичні сигнали від стратегічних партнерів та союзників:

1) росія має компенсувати Україні усі завдані збитки та шкоду (500 млрд. євро);

2) ніхто з причетних до російської агресії не матиме доступу до програм та фондів відновлення України і ніколи не отримає жодний зиск з них;

3) є налаштованість на розширення та конкретизацію проектів підтримки і відновлення нашої держави.

По-друге, нові пакети економічної підтримки та допомоги для відновлення, модернізації та трансформації України.

Нижче – детально про основні домовленості:

1. Підписано угоди про виділення Україні понад 2,3 млрд. євро у вигляді кредитних гарантій (1,8 млрд. євро) та грантів (580 млн. євро) у межах Ukraine Investment Framework (UIF) – інвестиційного компоненту програми Ukraine Facility, що дозволить залучити до 10 млрд. євро інвестицій у відновлення.

Договори укладено з міжнародними та двосторонніми фінансовими інституціями – Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК), банками розвитку окремих країн (KfW (Німеччина), Polish Development Bank BGK (Польща), AFD (Франція) та іншими).

Це вже другий великий пакет угод у межах UIF (торік їх загальний обсяг склав 1,4 млрд. євро). Новий пакет угод передбачає:

понад 500 млн. євро на підтримку мікро-, малих і середніх підприємств України, а також бізнесу, постраждалого від війни. Програми, які реалізовуватимуть ЄБРР, BGK та Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ), зосередяться на стартапах і компаніях, які наймають ветеранів та ВПО;

більше 600 млн. євро гарантій і грантів через EDFI, Czech Development Bank (NRB) та BGK будуть використані для залучення приватних інвестицій в енергетичну та транспортну інфраструктуру, галузі подвійного призначення, аграрний сектор та промисловість, стратегічні ланцюги постачання;

понад 520 млн. євро від French Development Agency (AFD), Nordic Green Bank (NEFCO) та BGK спрямують на муніципальну інфраструктуру у постраждалих регіонах (медицину, міську мобільність, водопостачання та очищення, житло та централізоване опалення – з фокусом на допомогу ВПО);

більше 265 млн. євро гарантій та грантів в рамках програм ЄБРР, Slovak Eximbanka та SlovakAid будуть спрямовані на стабілізацію енергетичних мереж, розбудову ВДЕ, підвищення енергоефективності;

понад 310 млн. євро за підтримки Світового банку та чеського NRB будуть направлені на відновлення критичної інфраструктури та посилення соціальної стійкості (ремонт житла, модернізацію медичних закладів).

Таким чином, з урахуванням підписаних у Римі нових угод загальне фінансування від ЄС у рамках Ukraine Investment Framework складе 5,7 млрд. євро.

2. Європейська Комісія офіційно представила нову ініціативу – створення Європейського Флагманського Фонду для відбудови України (European Flagship Fund for the Reconstruction of Ukraine) в рамках підходу "Team Europe", спрямованого на прискорення відбудови України та її підтримку на шляху до членства в ЄС. Створення Фонду вже підтримали Франція, Німеччина, Італія, Польща та Європейський інвестиційний банк.

Завдяки початковому капіталу у розмірі 220 млн. євро Фонд має на меті акумулювати 500 млн. євро до 2026 р., здійснюючи орієнтовані на результат стратегічні інвестиції, переважно в акціонерний капітал.

Пріоритетні напрямі для інвестицій Фонду – енергетика (насамперед відновлювальна), інфраструктура; цифрова трансформація, модернізація промисловості, виробництво товарів подвійного призначення, критичні матеріали (CRM).

Головні інвестори Фонду на першому етапі – Єврокомісія (через Ukraine Investment Framework), ЄІБ, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Proparco & Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

У подальшому передбачається, що у фонд зможуть інвестувати всі країни-члени ЄС, міжнародні партнери, інституційні інвестори, українські фонди та приватні інвестори.

Наразі розглядаються наступні моделі інвестування:

прямі інвестиції в акціонерний капітал та квазі-акціонерний капітал у пріоритетних секторах;

функціонування у якості "фонду фондів" для збільшення мобілізації приватного капіталу;

поєднання обох моделей.

Керуючу компанію Європейського Флагманського Фонду для Відновлення України планується обрати на конкурсних засадах до жовтня 2025 року.

3. Україна та Швейцарія підписали нову двосторонню угоду про співпрацю у сфері відновлення, у рамках якої планується спрямувати на це 5 млрд. франків (4,8 млрд. євро) до 2036 року.

Швейцарія надасть безповоротну фінансову та технічну допомогу для закупівлі товарів і послуг у швейцарських компаній для проектів відновлення у таких секторах, як енергетика, транспорт і мобільність, машинобудування для виробничих процесів, будівництво, водопостачання, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації. Угода передбачає прозорий механізм відбору проектів через публічні закупівлі за швейцарським законодавством, з акцентом на вплив проектів на процес відновлення України, їх внесок у досягнення Цілей сталого розвитку та "зеленого" переходу, створення робочих місць в Україні та професійне навчання українських фахівців.

Окремо згадаю важливі угоди секторального характеру, спрямовані на відновлення України.

Обороноздатність та підтримка оборонно-промислового комплексу.

підписано Кредитну угоду про залучення позики під гарантію Агентства експортного фінансування Великої Британії (UKEF). Майже 1,7 млрд. фунтів стерлінгів (близько 2,3 млрд. дол., які нададуть на 19 років з пільговим періодом 6,5 років) спрямують на фінансування пріоритетного проекту "Розвиток спроможностей протиповітряної оборони", а саме фінансування закупівлі у Великій Британії оборонних матеріалів та інших товарів і послуг у сфері оборони.

укладено Угоду про співробітництво між Мінстратегпромом та Міноборони Італії щодо сприяння співпраці між українськими та італійськими оборонними компаніями, а також вирішення потреб у компонентах і сировині;

АТ "Українська оборонна промисловість" досягли домовленості з:

D&M Holding Company (США) щодо співробітництва у сфері спеціальної хімії, а саме створення СП, яке виготовлятиме продукцію, що застосовуватиметься у виробництві боєприпасів для Сил оборони України;

Федерацією італійських компаній у сферах авіаційної, оборонної та безпекової промисловості (AIAD), що передбачає взаємодію українських та італійських підприємств для розвитку авіаційної компоненти вітчизняного ОПК (окрему домовленість з цим партнером уклала і Українська рада зброярів).

Сприяння збільшенню залучення капіталу.

підписано Меморандуму про взаєморозуміння, який відкриває доступ України до фінансових механізмів Італії, що включатиме:

страхове покриття до 100% для банків за експортними кредитами на суму до 1,5 млрд. євро;

змішані механізми фінансування проектів для громад (пільгові кредити і грантові кошти);

підтримку закупівель італійських товарів і послуг для потреб відновлення із залученням інфраструктурних рішень і технологій.

з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (IBRD) та Міжнародною асоціацією розвитку (IDA) підписано угоду про запуск п’ятирічної програми PREPARE Ukraine загальним обсягом 200 млн. дол. Вона має профінансувати підготовку державних та муніципальних проектів відбудови, щоб вони повністю відповідали вимогам міжнародних інвесторів і могли бути дуже швидко запущені в реалізацію. Початковий грант у 44,3 млн. дол. (ці кошти будуть доступні вже у серпні) із Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) буде спрямовано на формування портфеля публічних інвестицій і посилення інституційної спроможності.

Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA, яке входить до Групи Світового банку), оголосило про надання нових гарантій на суму 185 млн. євро для двох проектів, спрямованих на зміцнення фінансового сектору України та покращення доступу до фінансування для МСБ. Гарантію на 100 млн. євро видано BNP Paribas S.A., на 85 млн. євро – ING Bank N.V. для покриття їх інвестицій у дочірні банки в Україні, зниження ризиків у балансах банків та забезпечення подальшого розширення кредитування бізнесу.

Підтримка постраждалих від війни та ВПО.

Банк розвитку Ради Європи виділить кредит на суму 200 млн. євро на підтримку програми допомоги, яка забезпечує житлом і базовими засобами до існування 1,2 мільйона ВПО по всій країні;

окремо ця фінансова установа виділить додаткове фінансування у розмірі 100 млн. євро, які буде спрямовано на компенсації у вигляді житлових сертифікатів в рамках програми "єВідновлення" (торік БРРЄ уже надав кредит на 100 млн. євро на ці цілі).

Розвиток енергетики.

між НАЕК "Енергоатом" та компанією Westinghouse було підписано дві основні угоди – на конструкцію та технологію виробництва паливних збірок ВВЕР-1000 та про постачання технології виробництва паливних збірок ВВЕР-1000. Компанії домовились також побудувати 9 реакторів AP1000 в Україні;

підписано меморандум з компанією Holtec International, який передбачає розвиток виробничих потужностей для виготовлення ядерних компонентів і систем зберігання відпрацьованого ядерного палива, зокрема розгортання в Україні малих модульних реакторів SMR-300;

між НАК "Нафтогаз України" та представниками компанії Baker Hughes підписано меморандум про співробітництво, у якому йдеться про наміри реалізувати низку проектів з розвідки, видобутку, транспортування та зберігання нафти і газу;

декілька угод підписано в електроенергетичній галузі, зокрема щодо створення Спеціалізованого підфонду відновлення України для інвестицій в енергетичний сектор. Початковий внесок - 600 млн. євро, завдяки залученню коштів від МФО він має збільшитись у наступні 3 роки до 1 млрд. євро.

Збільшення підтримки АПК.

Україна та Світовий банк підписали угоду про додаткове фінансування на суму 50 млн. дол., які нададуть в рамках проекту Світового банку "Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України" (ARISE).

Реалізація інфраструктурних програм та підтримка відновлення громад.

укладено Угоду з ЄІБ про виділення 134 млн. євро на проект "Відновлення транспортних мереж", а саме об’єктів критичної транспортної інфраструктури: доріг, мостів, логістичних вузлів у регіонах із підвищеним навантаженням на сполучення (зробивши акцент на маршрути, які забезпечують доступ до медичних, гуманітарних та адміністративних послуг);

досягнуто домовленості про зміни до Угоди про надання гранту між Україною та МБРР та МАР на суму 116 млн. дол. (проект "RePower"), які підуть на реалізацію нових проектів з відновлення електро- та теплопостачання соціальної та критичної інфраструктури у семи містах (Миколаїв, Кривий Ріг, Кременчук, Славута, Харків, Чернігів, Суми), що зазнали руйнувань через російське вторгнення;

Бельгійське агентство з розвитку Enabel надасть міжнародну технічну допомогу на суму 150 млн. євро, за рахунок яких профінансують генератори для шкіл, дитячих садків і комунальних підприємств, мобільні та модульні котельні для комунальних підприємств Київської, Чернігівської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської та Сумської областей;

ЄБРР виділить 54 млн. євро гранту для АТ "Укрзалізниця", які спрямують на створення децентралізованої мережі газової генерації, яка забезпечить енергонезалежність підприємства, а також на покращення доступності вокзалів, зокрема, для людей з інвалідністю, літніх пасажирів, батьків з дітьми та інших маломобільних груп.

Також у межах Конференції з питань відновлення України громади та обласні адміністрації України уклали низку угод та домовленостей, які передбачають виділення на фінансування проектів на місцевому рівні майже 200 млн. дол.

***

За оцінками Уряду, практичний доробок за підсумками дводенної Конференції у Римі складається з понад 200 угод і меморандумів на суму близько 11 млрд. євро.

Звісно ця сума не співмірна із потребами у відновленні, які були озвучені Кабінетом міністрів. Тому тим більше треба вижати максимум із досягнутих домовленостей, робити висновки із невдалих треків на кшталт Фонду відновлення із Black Rock та рухатись далі.

Треба якомога швидше перейти від етапу меморандумів, заяв та угод до стадії практичної їх реалізації.

А на останок – про головне, що хоч і було проголошено на початку Конференції, але згодом якось пішло з радарів через фокусування роботи над конкретними напрямками.

Маю на увазі заяву про створення "Коаліції відновлення", яка має напрацювати відповідний План відбудови України.

Такий план вже був, його розробили (у тому числі й із залученням міжнародних партнерів) за рекордні 2,5 місяці у квітні-червні 2022 року та презентували на першій Конференції з відновлення у Лугано.

На жаль, після її завершення, коли Уряд перебрав на себе усю відповідальність за цей документ, його так і не було ані формалізовано тоді, ані актуалізовано з урахуванням змін, що сталися.

Тож на наступних трьох Конференціях з відновлення (у тому числі й Римській), ми домовлялись про відновлення… без Плану відновлення.

Це фундаментальна помилка – починати відбудову нової України без стратегічного документу, який визначатиме її розвиток, гармонізовуватиме та узгоджуватиме між собою десятки секторальних програм і проектів.

Ніхто не починає будівництво звичайного дому без добре прорахованого проекту. Але на державі можна спробувати поекспериментувати у якомусь наївному сподіванні, що десятки різноманітних проектів якось там врешті-решт зістикуються…

На жаль, так не буває. Тому розраховую, що за рік до наступної Конференції, яка пройде у Таллінні, ця помилка буде виправлена і ми з партнерами обговорюватимемо не гайди та презентації, а осучаснений повноцінний План відновлення України.