Инвесторы выступили за сохранение действующих условий поддержки 'зеленой' энергетики

Инвесторы призвали государство и экспертов улучшить качество выполнения существующего законодательства о поддержке "зеленой" энергетики вместо изменения существующих условий поддержки отрасли.

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Об этом говорится в позиции Украинской ветроэнергетической ассоциации по некоторым положениям Зеленой книги USAID.

Как отмечается, в Зеленой книге указаны причины накопления задолженностей на рынке электроэнергии Украины и предлагаются пути решения этой проблемы.

"УВЕА пришла к выводу, что предложенные в ней (Зеленой книге – Ред.) решения для урегулирования критических проблем отрасли ВИЭ необоснованны и не гарантируют положительного для отрасли результата", – подчеркивают инвесторы.

Они сообщили, что наибольшее внимание в документе уделено механизму поддержки отрасли ВИЭ через компанию "Укрэнерго", хотя причиной долгов инвесторы называют, прежде всего, отсутствие платежной дисциплины со стороны контрагентов "Укрэнерго", недостаточный уровень тарифа на передачу компании и отсутствие решений по его периодической актуализации до требуемого размера.

Инвесторы обеспокоены тем, что эксперты предлагают изменить существующий механизм поддержки отрасли ВИЭ ссылаясь на обязательства Украины в соответствии с Регламентом (ЕС) 2024/792 о создании Ukraine Facility, а также намерении имплементировать лучшие европейские практики.

"Впрочем, в упомянутом плане Ukraine Facility, что в основных европейских отраслевых Директивах, как, например, Директива (ЕС) 2019/944 и Директива (ЕС) 2018/2001, не содержится прямого обязательственного требования к Украине выделить ПСО по тарифу на передачу", – уточнили в ассоциации.

УВЕА убеждена, что реализация какого-либо из вариантов изменения механизма ПСО, предложенных в Зеленой книге, приведет к ухудшению финансового состояния производителей из ВИЭ и остановит привлечение новых инвестиций в сектор.

Отмечается, что УВЕА обратилась с письмом к Руководителю USAID Проекту энергетической безопасности, а также НКРЭКУ, Energy Community и Минэнерго с призывом не вводить какие-либо изменения в существующий механизм поддержки производителей из ВИЭ, которые уже работают в Украине.

"Перед Украиной не стоит никаких прямых обязательств по изменению финансирования системы поддержки производителей из ВИЭ, а выделение ПСО по тарифу на передачу на самом деле не гарантирует решение проблем отрасли. Проблематику отрасли можно решить только при условии последовательных и взвешенных реформ со стороны органов государственной власти и Регулятора", – говорится в обращении.

Напомним, задолженность НЭК "Укрэнерго" за компенсацию услуги по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников ("зеленый" тариф) перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" превысила 30 миллиардов гривен. за услугу по увеличению производства электроэнергии из ВИЭ.