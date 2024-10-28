Инвесторы теряют интерес к строительству 'зеленой' энергетики, когда видят кризис долгов, – Конеченков

Государство должно предотвратить накопление долгов за "зеленую" электроэнергию в 2025 году, поскольку их наличие приводит к потере интереса инвесторов к строительству новых мощностей "зеленой" генерации.

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Об этом в эфире канала Прямой рассказал председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков, напомнив, что задолженность инвесторам составляет 35,8 млрд грн.

"Это действительно негативно влияет на инвесторов – тех, кто хочет зайти, и тех, которые уже работают в Украине. Они не могут своевременно рассчитаться с банками, а банки соответственно начисляют им штрафы. И этот процесс пока не остановлен", – заявил Конеченков.

По его словам, государство должно урегулировать ситуацию, чтобы не накапливать долги перед предприятиями возобновляемой энергетики. В частности, из-за финансовой стабилизации "Укрэнерго", которое осуществляет оплату услуги по увеличению доли электроэнергии по ВИЭ.

Во-вторых, по мнению Конеченкова, государственные органы власти должны как можно быстрее просчитать период погашения старых долгов.

"Когда мы подписывали меморандум в 2020 году (с правительством. – Ред.), нам обещали в течение полутора лет полностью закрыть вопрос долгов, но этого не получилось", – объяснил представитель инвесторов.

Он отметил, что это повлияло на доверие инвесторов к правительству и привело к тому, что инвестиции в направление "зеленой" энергетики начали сокращаться еще до полномасштабной войны.

"Если бы государство выполнило свои обязательства, тогда у нас гораздо было больше инвестиций. Причем не только в ветроэнергетике, "зеленой" энергетике, а в целом в Украине. Такие примеры наращивания долгов и не ответственность государства усугубляет инвестиционный климат – это факт", – резюмировал Конеченков.

Как сообщалось, западные инвесторы ожидают, что государство как можно скорее решит долговый кризис в энергетике, чтобы ускорить строительство новых мощностей распределенной энергетики, в том числе возобновляемой.

По данным УВЭА, инвесторы имеют 4 ГВт проектов ветроэнергетики, которые могут быть построены в Украине в среднесрочной перспективе.