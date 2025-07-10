Инвесторы откладывают участие в зеленых аукционах из-за долгов, – Литвиненко

Задолженность государства перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников достигла критических масштабов и стала одной из главных угроз для дальнейшего развития зеленой энергетики в Украине.

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Об этом заявил исполнительный директор ООО "НПП "ЭНЕРГО-ПЛЮС" Вадим Литвиненко.

"Накопленные долги перед производителями зеленой энергии стали одним из главных препятствий для устойчивого развития возобновляемой энергетики в Украине", – подчеркнул эксперт.

По его словам, проблема продолжается с 2020 года, углубилась во время пандемии COVID-19 и значительно обострилась после начала полномасштабного вторжения России.

Литвиненко приводит данные ведущих отраслевых ассоциаций, общая задолженность перед производителями электроэнергии из ВИЭ превысила 22 млрд грн. При этом, по официальным данным, долг НЭК "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" за "зеленую" электроэнергию составляет 16,3 млрд грн.

Он добавил, что проблемными остаются выплаты за 2022 и 2024 годы. Так, за 2022 год государство оплатило лишь 63,9% от положенного, а за 2024 год уровень расчетов сейчас составляет 87%.

"Цифры демонстрируют системный кризис выполнения государством своих обязательств. На практике это означает потерю доверия инвесторов, сворачивание новых проектов и откладывание стратегических решений, в частности участия в будущих "зеленых" аукционах", – предостерег Литвиненко.

Он подчеркнул, что восстановление платежной дисциплины – критически важно для удержания доверия инвесторов и обеспечения энергетической безопасности Украины в условиях войны.

Ранее эксперт по декарбонизации Ольга Евстигнеева заявила, что долговой кризис в секторе возобновляемой энергетики серьезно вредит инвестиционному климату в Украине и ставит под угрозу дальнейшее развитие отрасли.