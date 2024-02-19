Инвесторы не заинтересованы вкладывать в зеленую энергетику из-за длительной проблемы долгов отрасли – Energy Club

Иностранные и внутренние инвесторы будут вкладывать средства в развитие зеленой энергетики в Украине после того, как государство решит проблему с задолженностями в отрасли, считает вице-президент Energy Club Максим Немчинов.

"У нас есть локальная проблема – большая задолженность на рынке именно перед ВИЭ. Причем государство гарантировало, что все деньги будут выплачиваться постоянно и в принципе гарантировало, что правила игры меняться не будут", – сказал Немчивнов.

"Инвестор, как и любой бизнес, идет за деньгами. Если на рынке есть долги и ничего не делается для решения этой проблемы, инвестор никогда не пойдет на такой рынок", – добавил эксперт.

По его словам, Украина имеет план, который предусматривает достижение доли возобновляемой энергетики в размере 25% от потребления уже к 2030 году.

"Нам нужно сделать все, чтобы механизм инвестирования в такую генерацию был прост, защищен и гарантирован государством, а также был ликвиден с точки зрения этих активов", – сказал эксперт.

"Для этого нужно привлечь инвестиции. Как внешние, так и внутренние. Регулятору нужно срочно принять решение для того, чтобы сбалансировать рынок, чтобы платежи на рынке электроэнергии – задолженность сокращалась, все участники рынка получали свои деньги", – отметил Немчинов.

Он также напомнил, что Министерство энергетики создало рабочую группу по преодолению проблемы задолженностей, которая должна наработать пути ее разрешения, поскольку общая задолженность на рынке составляет 120 миллиардов гривен.

Как сообщалось, задолженность "Энергоатома" по финансированию льготного тарифа на электроэнергию для населения составляет 17 млрд грн, долг "Укрэнерго" за услугу по увеличению производства электроэнергии из альтернативных источников около 30 млрд грн. Эксперты считают, что правительство должно обеспечить возможность "Энергоатома" получить средства от выпуска облигаций под государственные гарантии, чтобы компания могла рассчитаться с долгами на энергорынке для стабилизации финансового состояния энергокомпаний, в частности зеленой энергетики.