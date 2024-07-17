Инвесторы не получили стимула для строительства ветроэнергетики в Украине – УВЕА

Верховная Рада Украины не предоставила налоговые стимулы инвесторам для строительства новых ветроэлектростанций в Украине, из-за чего проблема отключений электроэнергии усугубится.

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Об этом говорится в заявлении Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА).

Как отмечается, 16 июля нардепы проголосовали за Законопроекты №11258 и №11259, предусматривающие отмену пошлин и начисление НДС на импорт энергетического оборудования в Украину.

"Несмотря на то, что принятие этих проектов Законов несло важную цель по усилению энергетической безопасности страны и стимулированию развития возобновляемых источников энергии, в результате проголосованные тексты не содержат соответствующие положения для отрасли ветроэнергетики", – заявляют в УВЭА.

Согласно сообщению, принятые законопроекты не предусматривают строительство новых ветроэлектростанций, так как в перечне кодов внешнеэкономической деятельности не учитывается код УКТВЭД 8502 31 00 00 (Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи: – прочие электрогенераторные установки: – ветроэнергетические).

"Код УКТВЭД 8502 31 00 00 используется для ввоза в Украину комплектующего оборудования для строительства ветроэлектростанций, а именно: преобразователей ветровой энергии – ветротурбин, состоящие из башни, гондолы, ступицы, лопастей, силового модуля, системы контроля, комплекта огней светового ", – уточняют инвесторы.

"Соответственно, основное оборудование, необходимое для строительства ветроэлектростанции, не будет освобождено от налогообложения, как это требует актуальная ситуация в национальной энергетике, а также задекларированные государством намерения", – добавляют в ассоциации.

По мнению инвесторов, отсутствие поддержки проектов ветроэнергетики чревато прямыми негативными последствиями для уменьшения дефицита мощности в энергосистеме и сокращения времени отключений в перспективе ближайших лет.

"Именно в ближайшие 1-2 года инвесторы были готовы начать строительство новых гигаваттов децентрализованной ветроэнергетической генерации, поскольку уже имеют до 3 ГВт готовых к строительству проектов. К тому же, ветровая энергетика – это те мощности, которые строятся в очень оперативный срок – 1 год, а также без привлечения государственных финансов, то есть исключительно за средства национальных и международных инвесторов и кредиторов", – отмечают в УВЭА.

По мнению ассоциации, все это идет в разрез призывам президента Украины Владимира Зеленского развивать распределенную генерацию в Украине, превращать Украину в "зеленый" энергетический хаб и страну инноваций.

Напомним, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами у станции с ВИЭ составляет 28,9 млрд грн и возникает преимущественно из-за недофинансирования развития этой отрасли со стороны НЭК "Укрэнерго".

В Украинские ветроэнергетической ассоциации считают, что Украина нуждается в строительстве не менее 1 ГВт ВЭС каждый год.