Инвесторы не могут по 16 месяцев получить оплату за производимую электроэнергию, – эксперт Мартынюк

При текущих долгах на балансирующем рынке электроэнергии (более 19 млрд грн. – Ред.), потенциальные инвесторы в распределенную генерацию не смогут 15,5 месяцев ждать расчетов за произведенную электроэнергию.

Об этом в ходе дискуссии Energy Club сообщил главный эксперт по возобновляемой энергетике USAID Проект энергетической безопасности Александр Мартынюк.

"Очевидно, что новая генерация, которая должна вернуть и операционные, и капитальные затраты, не сможет так долго ждать возврата средств за производимую электрическую энергию", – убежден эксперт.

По его словам, к рыночным механизмам нужно стремиться, но в данных реалиях они не достаточны.

Поэтому, по его мнению, чтобы обеспечить интерес инвесторов к распределенной генерации, необходимо обеспечить механизмы ликвидности рынка.

"Это может быть объявление конкурса на строительство новой генерирующей мощности, возможность заключать долгосрочные контракты на предоставление вспомогательных услуг по "Укрэнерго". Или какие-то механизмы, позволяющие обеспечить альтернативное быстрое погашение средств новой генерации на балансирующем рынке. Возможно, из какого-то фонда. К примеру, идут разговоры о перенаправлении акцизного налога из средств общего бюджета в специальный бюджет", – убежден он, отметив, что механизмы существуют, их можно прорабатывать и реализовывать.

Накануне в Федерации работодателей Украины сообщили, что украинские промышленные предприятия готовы развивать систему распределенного поколения, но ожидают обеспечения ликвидности и урегулирования многомиллиардных долгов на балансирующем рынке.

В то же время в "Укрэнерго" заявили о планах в течение этого года полностью рассчитаться с участниками балансирующего рынка. Для этого компания планирует раз привлечь финансирование от доноров. В компании считают, что погашение этой задолженности позволит инвесторам в системы накопления энергии, а также газовую пиковую генерацию иметь адекватную экономическую модель работы на рынке.