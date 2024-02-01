Инвесторы хотят видеть дорожную карту по погашению долгов в 'зеленой' энергетике – ЕУЕА

Инвесторы в возобновляемую энергетику Украины хотят видеть от государства утвержденную дорожную карту относительно плана и путей погашения долгов в "зеленой" энергетике, которая из-за этой проблемы находится в состоянии выживания.

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Об этом заявила Анастасия Верещинская, директор Европейско-Украинского энергетического агентства.

"Многие производители, за те деньги, которые сейчас получают от государства, могут выплачивать только определенные проценты по кредитам. Я не уверена, что у многих хватает средств, чтобы покрывать тело кредита. Сейчас мы не говорим о доходах, а говорим о состоянии выживания отрасли", – сказала Верещинская.

По ее словам, инвесторы ожидают улучшения экономической ситуации или хотя бы утвержденной дорожной карты относительно того, как и когда государство планирует погашать долги.

"Очень сильно влияет на то, как производители могут общаться с банками по поводу адекватной реструктуризации. Часть из них реструктуризировала свои долги, но все равно. Дорожная карта должна появиться и не меняться через неделю или через месяц", – отметила директор ЕУЕА.

Она подчеркнула, что инвесторы четко понимают, что государство не способно пока обеспечить 100% уровень оплат.

"Все это принимают, никто не отрывается от реальности, не требуют 100% выплат. Лучше всего в данном случае знать, как перед производителями будут рассчитываться и это будет давать им возможности выполнить планирование с банками и инвесторами в среднесрочную и долгосрочную перспективу", – сказала Верещинская.

Напомним, по итогам 2023 и 2022 годов уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ составляет лишь 60 и 55% соответственно. По мнению экспертов, правительство должно обеспечить возможность "Энергоатома" получить средства от выпуска облигаций под государственные гарантии, чтобы компания могла рассчитаться с долгами на энергорынка для стабилизации финансового состояния энергокомпаний, в частности "зеленой" энергетики.