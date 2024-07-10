'Интерпайп' впервые отгрузил трубную продукцию в Австралию

Украинская промышленная компания Интерпайп в июне этого года завершила поставку пробной партии специальных толстостенных труб для австралийского производителя премиального бурового оборудования Harlsen Industries.

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Как сообщается в прессрелизе компании, этот заказ с жесткими требованиями по качеству труб был выполнен в кооперации с немецким партнером. Для погрузки и таможенного оформления продукции в Австралию "Интерпайп" привлек логистическую компанию из Нидерландов.

По словам директора по продаже труб "Интерпайп" на рынки Европы Ивана Мазанки, австралийский клиент годами закупал трубы в Евросоюзе, однако решил обратить внимание на производителей из других регионов.

"Интерпайп" уже знают в мире, нас пригласили к сотрудничеству, заказчику импонирует наша позиция по устойчивому развитию и интегрированной цепочке поставок. Этот заказ оказался сложным. Процесс производства и логистики были нетипичными, поэтому вовлечены партнеры в Европе. Для клиента очень важным является качество конечного продукта, так как от этого зависит безопасность эксплуатации. В то же время удачное выполнение этого заказа может открыть для Компании дверь и другим потребителям в Австралии", - подчеркнул топ-менеджер.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется более чем в 50 стран мира по сети торговых офисов, расположенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2023 году ИНТЕРПАЙП реализовал 387 тыс. т трубной продукции и 95 тыс. т железнодорожной продукции. Продажа железнодорожных продуктов производится под брендом KLW.

Общая численность сотрудников ИНТЕРПАЙП составляет около 9,5 тыс. Численность наших работников, служащих в рядах ВСУ или других силовых структур, находится на уровне 950 человек.

В 2023 году Компания перечислила в бюджеты всех уровней 4,4 млрд грн, что является рекордным объемом уплаченных налогов и сборов.