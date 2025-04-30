'Интерпайп' адаптирует ветеранов с инвалидностью к работе на производстве

Украинская промышленная компания "Интерпайп" Виктора Пинчука поделилась опытом трудоустройства ветеранов войны с инвалидностью. Как сообщает Forbes Украина, компания создала специальные программы поддержки, помогающие бывшим военным адаптироваться к гражданской жизни.

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"Без профессиональной реализации реинтеграция в гражданскую жизнь происходит очень медленно. Работа создает одну из важных эмоциональных опор для ветерана, не говоря уже о материальной составляющей", - рассказала Людмила Новак, курирующая работу патронатной службы "Интерпайп", обеспечивающая комплексное сопровождение мобилизованных и ветеранов - от обеспечения амуницией и лекарством до сложного лечения, юридической и психологической поддержки.

С момента запуска программы реинтеграции свыше 60 ветеранов с инвалидностью вернулись к работе в компании, в частности на таких Интерпайп Сталь и Интерпайп НТЗ. Все они прошли реабилитацию и получили необходимую поддержку адаптации к новым условиям труда. Всего на предприятиях "Интерпайпа" работает 189 ветеранов. Более 1000 человек из 9.5 тысяч работников служат в Силах Обороны.

В компании трудоустраивают как внутренних ветеранов – то есть тех, кто пошел служить с предприятий "Интерпайп", так и внешних – тех, кто до войны работал в других компаниях.

Тяжелее всего ветеранам возвращаться к работе в цехе - из-за шума и необходимости работать на ногах целую смену, рассказали в "Интерпайпе". Для квалифицированных рабочих компания организует работу так, чтобы, например, пять минут человек стоял, а 20 минут сидел.

"В текущем году мы провели восемь встреч с внутренними и внешними ветеранами без опыта работы, показывали станки, условия работы, объясняли возможность сокращенного рабочего дня, гибкого графика, познакомили с потенциальными наставниками. Мы можем подобрать их под каждого конкретного человека, учитывая не только профессионализм, но и человеческие качества", - рассказал Максим Горбатюк, директор машиностроительного комплекса.

Ветераны с инвалидностью получают возможность работать именно благодаря такому гибкому подходу. Например, на днях в машиностроительный комплекс "Интерпайп" на должность операторов станков с ЧПУ выходят двое парней с ампутациями ног. Один – "свой", другой узнал об "Интерпайпе" уже после демобилизации. В течение трех месяцев они овладеют новой перспективной профессией, будут работать и строить дальнейшую жизнь.

"Сегодня в Украине зарегистрировано 1,2 млн ветеранов. 70% из них до мобилизации официально работали. Учитывая это, обеспечение ветеранов достойными рабочими местами является критически важным для их реинтеграции в мирную жизнь", - отметил Максим Кушнир, заместитель министра по делам ветеранов.