Иностранные инвесторы хотят видеть от государства большую поддержку проектов 'зеленой' энергетики, – Дейц

Украина должна обеспечить предсказуемость и стабильность регуляторного поля для иностранных инвесторов, чтобы получить быстрое строительство новых мощностей "зеленой" энергетики.

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Об этом заявил Ричард Дейц, основатель VR Capital Group, в которую входит компания Elementum Energy с мощностями "зеленой" энергетики в Украине.

"Мы хотели бы видеть больше предсказуемости с точки зрения государства, четкие и понятные регуляторные рамки, которые не будут часто меняться. Также хотели бы видеть решение проблем с Гарантированным покупателем… Очевидно, это то, что замедляет сейчас нас и это текущий вызов", – сказал Дейц на форуме Энергия бизнеса 2024, организованного Forbes Украина.

Он отметил, что его компания уже инвестировала сотни миллионов долларов в проекты "зеленой" энергетики в Украине и в ближайшие годы готова вложить еще около 500 млн долл. в строительство сотен мегаватт мощностей "зеленой" энергетики. По его словам, инвесторы в Украине встречаются с большой количеством вызовов и не видят достаточной поддержки со стороны государства, чтобы иметь больше уверенности, гарантий реализации своих проектов.

"Мы не можем полагаться на государство. Мы бы очень хотели действовать в предполагаемых условиях, но сейчас партнеры со стороны государства не столь предсказуемы в контексте "зеленого" тарифа и других вопросов", – подчеркнул американский инвестор.

"Кто угодно может вмешаться, побеспокоить, прайс-кепы пересматриваются время от времени, рамки (регуляторные. – Ред) могут меняться, без предупреждений меняется законодательство. Все эти вещи формируют риски", – добавил Дейц.

По его мнению, государство должно обеспечить условия для того, чтобы инвесторы были заинтересованы развивать "зеленую" энергетику и это было выгодно бизнесу.

"Нам нужно настоящее равное партнерство с государством, с сектором. Мы хотим надежности, стабильности. Со своей стороны мы готовы к увеличению (мощностей. – Ред.) рынка электроэнергии, можем генерировать значительные объемы инвестиций без указаний со стороны государства и реагировать на потребности рынка", – сказал основатель VR Capital Group.

"С учетом стоимости капитала нужно предпринимать шаги и меры по финансированию ВИЭ на конкурсной основе и уменьшить стоимость заимствованного капитала. Это было бы хорошо для всех. Тем более что энергетика это критическая отрасль для Украины", – подытожил Дейц.

Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед ВИЭ составляет около 35,8 млрд. грн. По мнению инвесторов, государство должно приоритезировать развитие "зеленой" энергетики Украины конкретными решениями и действиями, стимулирующими инвесторов вкладывать средства в эту отрасль, строить новые электростанции и уменьшать дефицит мощностей в энергосистеме Украины.