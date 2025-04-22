Иностранные банки опасаются финансировать 'зеленую' энергетику в Украине из-за кризиса долгов, – Рыбачук

Иностранные банки очень тщательно оценивают и принимают решение о финансировании проектов "зеленой" энергетики в Украине, как из-за проблемы войны, так и из-за долгового кризиса в отрасли.

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Об этом заявила Ольга Рыбачук, управляющий директор Elementum Energy.

"Большинство проектов в Украине реализуются с привлечением внешнего финансирования. Ведь стоимости проектов велики", – сказала она.

По ее словам, банки, прежде всего, оценивают возможность возврата своих средств, которые предоставляются на строительство предприятий "зеленой" энергетики.

"У нас есть абсолютно практический опыт, если гарантированный покупатель не платит своевременно долги, то ни у кредиторов, ни у инвесторов нет рабочих механизмов защиты своих прав", – добавила Рыбачук.

Она отметила, что в украинских реалиях банки видят, что в судебном порядке взыскать долги по ГП "Гарантированный покупатель" по оплате произведенной "зеленой" электроэнергии невозможно.

"За 2022 год немного больше 50% всех долгов погашено, а по остальным нет никаких сценариев и предложений как это будет урегулировано", – добавила она.

Также Рыбачук рассказала, что существующие инструменты поддержки и привлечения новых инвестиций (механизм рыночной премии, "зеленые" аукционы) в "зеленую" энергетику не эффективны или не работают.

"За почти год работы механизма мы получили оплату всего за 2-3 месяца", – подчеркнула она.

Вместе с тем Рыбачук сообщила, что у Украины есть партнеры, которые готовы предоставлять финансирование на большие объекты, но государство со своей стороны должно начать решать проблемы инвесторов. По ее мнению, должны работать переходные рыночные механизмы для поддержки инвесторов.

"Они необходимы, чтобы показать инвесторам, что есть государство, абсолютно точно осознающее стратегичность направления и готовое дать определенные обязательства перед банками и инвесторами в том, что оно будет это поддерживать какой-то определенный период времени", – пояснила Рыбачук.

Напомним, в ГП "Гарантированный покупатель" сообщили, что задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников составляет 22 млрд грн.

По мнению нардепа Алексея Кучеренко, энергетическому рынку Украины необходимы предложения, которые могут лечь в основу комплексного компромисса между всеми участниками. Речь идет о создании дорожной карты, которая урегулирует системные технические и финансовые проблемы и позволит стабилизировать ситуацию с долгами на рынке.