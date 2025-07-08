Инициатива по отсрочке СВАМ для Украины должна идти от высшего руководства, – Цыганок

Трансграничная углеродная пошлина СВАМ, которую вводит ЕС, – это очень важный инструмент климатической политики, но этот механизм придуман для мирных стран. Для Украины, которая воюет и имеет под ударом всю промышленность, введение этой пошлины может стать фатальным, поэтому правительство должно приложить больше усилий для ее отсрочки.

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Об этом заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины (PAEU) Людмила Цыганок.

"В механизме СВАМ прописан такой пункт, как форс-мажор. То есть предусмотрено, что могут возникнуть какие-то форс-мажорные обстоятельства, и законодательно на уровне ЕС есть возможность учесть эти особые обстоятельства для Украины. Что может быть еще большим форс-мажором в понимании этого механизма, как не война? То есть у нас есть полное право просить отсрочку, чтобы это было не с 2026 года", – подчеркнула Цыганок.

В то же время она подчеркнула: для Украины важно не просто попросить отсрочку, а прописать и выполнить план действий по дальнейшему движению в сторону СВАМ, иначе за нашими просьбами последует потеря доверия.

"Если мы ничего не сделаем – а мы имеем уже такую досадную практику, – то проблема просто отсрочится на несколько лет. Но если сейчас не будет отсрочки, то мы получим огромную потерю экономики и социальную проблему, потому что будет увеличен существенно уровень безработицы. Этот механизм ударит по градообразующим предприятиям, а в условиях войны это просто критично! Поэтому, конечно, на грани экономики и экологии это достаточно важный сегодня вопрос", – акцентировала Цыганок.

Именно поэтому, подчеркнула эксперт, Украина должна давить на Еврокомиссию. Но обращений от профильных и бизнес-ассоциаций мало – для достижения результатов активную работу должна продемонстрировать власть.

"Есть четкая позиция Еврокомиссии: обратиться как представитель государства Украина с этим вопросом должно именно правительство. Поэтому сейчас ключевая задача – достучаться до нашего правительства. Ведь если этого не будет сделано, встанет абсолютно четкий и достаточно острый вопрос: а на кого работает наше правительство, если в условиях усиления протекционизма правительства всех стран заботятся о национальном производителе, а Украина в условиях войны делает все для того, чтобы экономика Украины была уничтожена?" – подчеркнула Цыганок.

В то же время она отметила: со стороны правительства должна поступить четкая просьба об отсрочке и сразу спланирована внутренняя домашняя работа, то есть детализированный план действий.

"СВАМ – это все-таки экономический механизм, который стимулирует климатическую нейтральность. Поэтому бизнес сейчас заинтересован, как и все украинцы, в том, чтобы это была не просто отсрочка, а реальный план действий. Мы не стоим с протянутой рукой и просим отсрочку. Когда формировался этот механизм, даже никто не представлял, что будет такая ситуация в Украине. Мы являемся заложниками и должны транслировать ЕС, что мы надежный партнер. Мы просим отсрочить в связи с форм-мажором вступление в действие СВАМ, но мы, взяв на себя обязательства, проведем внутреннюю домашнюю работу", – резюмировала эксперт.

Ранее Комитет промышленной экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации также призвал украинскую власть консолидироваться для того, чтобы отсрочить введение пошлины СВАМ для Украины.

Напомним, издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой – вводит углеродную пошлину CBAM, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. Но этих убытков можно избежать, если начать переговоры с ЕС и получить льготы, в частности – отсрочку введения этой пошлины для украинских производителей на период войны.