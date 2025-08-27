Информация о завышенных ценах на электроэнергию в Украине является манипуляцией, – Рябцев

Некоторые представители металлургического бизнеса пытаются создать впечатление, что украинская электроэнергия стоит дороже, чем в Европе. Это – сознательная манипуляция, считает эксперт по вопросам энергетики, руководитель спецпроектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Они думают, что рынок должен быть подстроен под них, а не они под рынок", – констатирует он.

По словам Рябцева, деятельность предприятий может быть убыточной "при любой цене на электрическую энергию, даже при нулевых ценах", если бизнес и в дальнейшем будет надеяться на поддержку государства.

"Чтобы обеспечить стабильность, следует заключать долгосрочные контракты с поставщиками электроэнергии или строить собственную генерацию, а не выходить время от времени на рынок на сутки вперед с постоянно меняющимися запросами", – советует эксперт.

Он отмечает: "Манипулирование цифрами, манипулирование данными и байки о том, что электрическая энергия в Украине стоит дороже, чем во всей Европе – недопустимы".

"Под этой шапкой металлурги пытаются выбить под себя льготные цены или разрушить вообще работу всего рынка ради сохранения собственных прибылей. Это вообще недопустимо", – заявляет Рябцев.

По его мнению, изменение тарифов на распределение или предельных цен в пиковые часы происходит не для остановки отдельных предприятий, а "ради того, чтобы обеспечить платежеспособность во всей цепочке – от производителя до конечного потребителя".

Ранее Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, заявил, что пересмотр верхней границы прайс-кэпа на электроэнергию не вызвал автоматического повышения цен, а позволил значительно увеличить объем импорта из ЕС и покрыть вечерний дефицит.