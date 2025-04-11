Хронические долги разрушают рынок электроэнергии и блокируют инвестиции, – Буславец

Долговый кризис на рынке электрической энергии в Украине усугубляется из года в год и создает серьезные препятствия как для работы энергетических компаний, так и для привлечения новых инвестиций в сектор.

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Об этом заявила заслуженная энергетика Украины, кандидат технических наук, министер энергетики Украины в 2020 году Ольга Буславец.

"К сожалению, на рынке электрической энергии – это наша устоявшаяся реальность уже много лет. И она наращивается, она не решается, к сожалению. И это приводит не только к ухудшению финансового состояния энергетических компаний, что очевидно. Это еще и большая преграда для инвестиций в энергетический сектор. Мы понимаем, что инвестиции нам просто очень нужны", – отметила она.

Буславец подчеркнула, что одной из ключевых причин накопления долгов есть наличие категории хронических неплательщиков, которых нельзя отключить.

"Ну кто это? Это водоканалы, теплокоммунэнерго, шахты, стратегические предприятия, которых нельзя отключить по каким-то нормативным документам, принятым государством. Но при этом государство пока, к сожалению, не нашло ни механизма, ни источников финансирования потребления таких предприятий", – подчеркнула она.

Неплатежи, по ее словам, создают цепную реакцию долгов, охватывающую все сегменты рынка – от поставщиков до системных операторов.

"Они создают не только поставщикам электроэнергии долговые проблемы, они еще не платят и сетевым компаниям. "Укрэнерго", осуществляющая передачу электроэнергии, Облэнерго. А те, в свою очередь, задолжали по цепи всем остальным", – сказала Буславец.

Она привела пример системного оператора "Укрэнерго", которому задолжали десятки миллиардов гривен за балансировку, диспетчеризацию, передачу электроэнергии.

"Это они не могут покрыть те же производства возобновляемых источников энергии, потому что на них возложены. Это обязательство из-за тарифа", – объяснила экс-министер.

Напомним, в ходе обсуждения члены Временной следственной комиссии Верховной Рады договорились о создании дорожной карты, которая урегулирует системные технические и финансовые проблемы и позволит стабилизировать ситуацию с долгами на рынке.