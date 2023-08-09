Харьковская ТЭЦ-5 ведет переговоры с банками по получению кредитов по '5-7-9%' для возобновления после обстрелов

Для восстановления поврежденного в результате обстрелов оборудования Харьковская ТЭЦ-5 планирует присоединиться к государственной программе льготного кредитования энергетики "5-7-9%" и уже ведет переговоры с банками.

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Об этом рассказал руководитель теплоцентрали Александр Минкович.

По его словам, Харьковская ТЭЦ-5 жизненно необходима всей Украине как объект критической инфраструктуры. Он добавил, что для обеспечения постоянства работы энергоузла и успешного прохождения ОЗП нужно восстановить поврежденное в результате обстрелов оборудование.

"Поэтому подготовка к осенне-зимнему периоду продолжается с привлечением всех ресурсов, на совместную задачу вместе с ТЭЦ работают Харьковская обладминистрация, Кабмин и Офис Президента Украины. Да, мы намерены присоединиться к государственной программе льготного кредитования "5-7-9%", что сейчас стала доступной и для энергосектора. Сейчас идет переговорный процесс с банковскими учреждениями", - отметил Минкович.

Также глава Харьковской ТЭЦ-5 рассчитывает и на международную помощь. Минкович добавил, что в Харьковской ТЭЦ-5 подписано рамочное соглашение по интеграции ТЭЦ в международный хаб – Фонд поддержки энергетики Украины.

"Для оперативного обновления мощностей Харьковской теплоцентрали Фонд выделит нам необходимое оборудование, эквивалентное 8,5 млн. евро", - подчеркнул он.

Напомним, на прошлой неделе во время заседания энергокомитета ВР первый заместитель министра энергетика Юрий Власенко сообщил, что Министерство энергетики и Министерство экономики работают над усовершенствованием программы льготного кредитования для энергетики, чтобы ТЭС и ТЭЦ как можно быстрее имели возможность получить соответствующие кредиты.

25 июля и.о. гендиректор ПАО "Центрэнерго" Виктор Спичка сообщил, что компания прорабатывает возможности участия в этой госпрограмме с целью получения средств для подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов.