Грузовые перевозки УЗ остаются прибыльными, но фактически удерживают пассажирский сегмент, – Колесникова

Глава отраслевого совета Федерация металлургов Украины Елена Колесникова заявила, что грузовые перевозки ежегодно генерируют до 20 млрд грн операционной прибыли, однако эти средства системно направляются на покрытие убытков пассажирских перевозок.

По ее словам, пассажирский сегмент демонстрирует устойчивый рост убытков и уже не может компенсироваться за счет грузов без потери жизнеспособности самой грузовой логистики.

Средства, которые должны были бы идти на модернизацию инфраструктуры, обновление тяги и снижение логистических затрат для бизнеса, используются для закрытия хронических потерь.

Такая модель снижает конкурентоспособность украинских предприятий и формирует отложенный кризис для всей транспортной системы.