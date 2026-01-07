Три года назад вышла блестящая статья Эльшана Мамедли, ставшая сейчас гораздо более актуальной. Кратко изложу, параллельно участвуя в тексте, лишь некоторые ключевые ее фрагменты.

Так вот, знаменитый китайский TikTok превратился в платформу для самореализации людей с ограниченными умственными способностями.

Большая часть контента, публикуемого на платформе, представляет собой крайне странные видеоролики, которые не несут в себе ничего, кроме деградации. В них нет никакой интеллектуальной нагрузки, весь видеоконтент не предполагает концентрации мышления.

Все это приводит к тому, что люди меньше читают, не повышают уровень эрудиции, не приучены к поиску альтернативных источников информации, так как не могут ничего воспринимать в напечатанном виде.

Мозг постепенно отвыкает от потока большой информации, тиктоковцы просто не понимают, как можно смотреть что-либо дольше минуты.

Согласно статистике у TikTok не так давно была достаточно узкая аудитория: от 16 до 24 лет. Популярность именно среди молодежи объяснялась тем, что максимальная длительность ролика на TikTok составляет всего минуту, а большинство видео укладываются даже в рамки 15 секунд, и подросткам "проглатывать" такой формат гораздо проще.

Сейчас, однако, пользователи уже стали самые разные, включая едва ли не пенсионеров: тупеть оказалось не так сложно.

Таким людям неохота, да у них после отиктокивания теперь и не особо получается читать или работать над большими текстами, особенно с книгами, смотреть длинные (дольше минуты) видеосюжеты и фильмы.

В журнале "International Journal of Environmental Research and Public Health" ученые поведали, что увлечение соцсетью TikTok чревато ухудшением рабочей памяти, депрессией, тревогой и стрессом.

Стоит, наконец, упомянуть и о "пользовательском соглашении": регистрируясь в социальной сети или приложении, вы соглашаетесь делиться абсолютно всей информацией, находящейся в вашем устройстве, то есть вся информация о пользователях собирается в единую базу китайской разведки.

Главное же - даже не это, а то, что гигантский работящий, но не звездный народ копировщиков, которому в честном соревновании интеллектов, по большому счету, нечего терять, так выравнивает всех остальных "качественно" под себя, уничтожая чужое превосходство.

Возможно, в США все это "автономно" обезвредят. По крайней мере, там попытаются побороться с китайской площадкой для всемирного оболванивания, превращающей людей добровольно в нечто иное, причем в промышленных масштабах, то есть десятками миллионов.

Но что будет у остальных?