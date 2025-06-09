Многомиллионная схема в облэнерго: за родственника соучредителя "Квартала 95" внесли 8 млн грн залога

Двоюродный брат совладельца "Квартал 95" Леонид Миндич, которого подозревают в организации коррупционной схемы с закупками оборудования для АО "Харьковоблэнерго" на 12,5 млн грн, вышел из-под стражи. Необходимую сумму залога, а это 8 млн грн, внесли менее чем за неделю.

Видео дня

Об этом сообщил журналист Олег Новиков. По его словам, Миндич вышел из СИЗО при условии выполнения определенных обязанностей:

прибывать по первому требованию;

не покидать пределы Киева и Киевской области без разрешения;

сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;

сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Задержание Леонида Миндича: в чем подозревают кузена совладельца "Квартала 95"

2 июня он был задержан при попытке выехать из Украины. Миндич фигурирует в деле экс-главы правления АО "Харьковоблэнерго" Константина Логвиненко, которого задержали в прошлом году.

По данным следствия, в 2021 году он взял под личный контроль проведение закупок энергетического оборудования(11 904 трансформаторов и 79 425 электрических счетчиков) в АО "Харьковоблэнерго" и использовал свое влияние на закупки такого оборудования другими госпредприятиями энергетического сектора.

Логвиненко согласился выполнять его указания и обеспечил заключение контрактов о закупке энергетического оборудования с подконтрольными ему компаниями по ценам, выше рыночных в несколько раз. Так, участники преступной схемы планировали завладеть средствами на сумму более 132 млн грн.

В результате частичного выполнения договора облэнерго был нанесен ущерб на 12,5 млн грн. Дальнейшее завладение средств участники были вынуждены отложить из-за полномасштабного вторжения РФ и введения режима военного положения и предоставления "Харьковоблэнерго" гуманитарной помощи от украинских предприятий и международных организаций. А в начале 2023 года, когда в отношении "Харьковоблэнерго" начались процессуальные действия, реализация плана была остановлена полностью.

Сейчас по делу объявлены подозрения 8 лицам. По данным Новикова, кроме родственника Миндича и Константина Логвиненко, это:

руководитель отдела материального обеспечения АО "Харьковоблэнерго" Геннадий Фисун ;

; руководитель отдела Харьковской торгово-промышленной палаты;

частный оценщик;

директор энергетической компании "Энерго-тайм" Александр Козырь.

Также был объявлен в розыск директор ООО "Харьковский электротехнический завод "Энергомера" Роман Шабанов. Именно его предприятие является производителем счетчиков, которые закупались для "Харьковоблэнерго".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что бывших гендиректора и коммерческого директора "Запорожьеоблэнерго" подозревают в служебной халатности, которая повлекла 730 млн грн убытков. Чиновникам заочно объявили о подозрении, сейчас они скрываются от правосудия за рубежом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!