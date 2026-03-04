Госзаказ на пассажирские перевозки станут правильным шагом в условиях войны, – Минюкова

Выделение из государственного бюджета на компенсацию убытков от пассажирских железнодорожных перевозок является правильным и своевременным решением в условиях войны, считает инженер путей сообщения и эксперт по вопросам транспорта Анна Минюкова.

Видео дня

"16 млрд грн будет направлено на покрытие разницы между реальной себестоимостью перевозок и социальным тарифом, который регулирует правительство. Это очень правильный шаг, когда железная дорога работает на грани выживания и государство наконец берет на себя часть ответственности", – отметила она в комментарии.

По словам эксперта, в нынешних условиях альтернативных источников финансирования для отрасли фактически нет.

"Кроме государства, никто больше не поддержит. Если, например, энергетические компании могли рассчитывать на кредитование банков для закупки ресурса, то по железной дороге таких возможностей практически нет", – отметила Минюкова.

В то же время она подчеркнула необходимость системных изменений в отрасли. В частности, речь идет о принятии нового закона о железнодорожном транспорте и подготовке к модели с разделением "Укрзалізниця" на отдельных операторов в соответствии с европейскими подходами.

По ее мнению, восстановление разрушенной инфраструктуры и закупка нового подвижного состава должны финансироваться государством, тогда как функция перевозчика должна сосредотачиваться на эффективной операционной деятельности.

"Перевозчик должен работать как оператор: обеспечивать базовые потребности – от стирки постельного белья до закупки тормозных колодок, а также выплачивать конкурентные зарплаты работникам", – отметила эксперт.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение о выделении 16 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета для финансирования в 2026 году государственного заказа на осуществление железнодорожных пассажирских перевозок во внутреннем сообщении.