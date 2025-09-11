Государство возложило на УЗ критически важные функции и должно обеспечить для нее финансирование из госбюджета, – Магомедов

"Укрзалізниця" во время войны выполняет стратегические и социальные функции, и без поддержки со стороны государства она может просто остановиться. Поэтому государство должно предусмотреть для компании финансирование из госбюджета как минимум на ближайшие несколько лет.

Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов во время экспертной дискуссии по железнодорожным тарифам, которую организовал Центр транспортных стратегий.

Магомедов также отметил, что большинство депутатов поддерживают идею финансовой помощи компании.

"Мы понимаем, что пассажирские перевозки были убыточны еще до войны. Но с начала войны нагрузка стала тяжелее. На Укрзалізницю" также перенеслись все авиаперевозки. И мы понимаем, что убытки компенсировать только грузоперевозками невозможно", – сказал нардеп.

Он подчеркнул, что планирование бюджетной поддержки должно происходить на несколько лет вперед.

"Краткосрочное планирование не даст возможности стабилизировать ситуацию. Поэтому я поддерживаю планирование где-то на три года. По моему мнению и основываясь на данных Комитета экономического развития, нужно планировать на следующий год примерно 30 миллиардов компенсации", – отметил Магомедов.

Как известно, убытки УЗ от пассажирских перевозок достигли почти 20 млрд в прошлом году. Компания сейчас перекрывает эти убытки за счет грузовых перевозок, но такой механизм запрещен в ЕС.