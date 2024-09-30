Государство должно поддержать ускорение строительства 4 ГВт ветроэнергетики – инвесторы

Государство должно поддержать меры и предложения инвесторов по ускорению строительства 4 ГВт ветроэнергетики. В текущих условиях поддержки их реализация может длиться слишком долго.

Видео дня

Об этом заявила Анастасия Верещинская, директор Европейско-Украинского энергетического агентства. Она отметила, что в условиях дефицита мощности энергосистемы терять время в строительстве новых мощностей нельзя.

"Казалось бы у нас (государства. – Ред.) есть ожидания 8 ГВт, из которых 4 якобы уже есть (готовых к реализации проектов ВЭС). Но есть "но". Эти 4 ГВт не появились в этом году и не появятся в следующем", – сказала Верещинская.

"Есть небольшой шанс, что появятся в 2026 году. Но только в том случае, если они получат финансирование уже сейчас, в этом году", – добавила она.

Она напомнила, что к главным сдерживающим инвесторам проблемам относятся: долги на энергорынке, непредсказуемость регуляторного поля и прайс-кепы.

Верещинская также рассказала, что инвесторы не проявляют большого интереса к анонсированным государством зеленым аукционам. Ведь часть компенсации снова будет поступать из тарифа на передачу Укрэнерго, всегда дефицитного.

"У нас годами огромная баталия просто с Регулятором по поводу установления тарифа, который не то что не будет высоким, а который хотя бы не будет дефицитным", – сказала Верещинская.

Она отметила, что без особого энтузиазма на аукционы смотрят и международные финансовые организации, которым приходится финансировать такие проекты.

"Банки уже финансировали проекты под зеленый тариф, они уже реструктуризировали эти договоры и сейчас должны рассчитываться с инвесторами, которые не получают полностью оплату по ним", – подчеркнула директор ЕУЭА.

Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед ВИЭ составляет около 35,8 млрд грн. По мнению инвесторов, государство должно приоритезировать развитие зеленой энергетики Украины конкретными решениями и действиями, стимулирующими инвесторов вкладывать средства в эту отрасль, строить новые электростанции и уменьшать дефицит мощностей в энергосистеме Украины.