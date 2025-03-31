Государственный 'Гарпок' сократил долги перед 'зелеными' инвесторами до 22,3 млрд грн

За последние полгода задолженность ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников сократилась на 37,7% – с 35,8 млрд грн до 22,3 млрд грн.

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Об этом в ходе заседания пресс-эксперт-клуба ОО "Лига энергетического развития" сообщил и.о. директора госпредприятия Артём Некрасов.

По его словам, за последние 6 месяцев долги перед СЭС, ВЭС и накопившимися несколько лет биоэнергетиками сократились на 37,7%. Также он отметил, что расчеты с предприятиями ВИЭ за электроэнергию выросли за полгода с 86% до 93%. В то же время расчеты "Укрэнерго" за услугу ВИЭ выросли с 72,9% по сравнению с 2024 до 85,2% в 2025 году.

"Имеем положительные сдвиги. Впервые на моей памяти в этом году был принят взвешенный тариф по передаче. Кроме того, мы начали подписывать услуги по НЭК "Укрэнерго" не через 1,5-2 года, как это было раньше, а, скажем, январская уже подписана и по ней прошли расчеты. Будем надеяться, что дальше будем рассчитываться в нормальном режиме и в этом направлении активно двигаться", – заявил Некрасов.

Ранее председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский заявил, что выплата долгов за "зеленую" электроэнергию будет стимулом строить новые электростанции.