Госмонополии в 2024 году должны отказаться от практики повышения тарифов, – Сазонов

Украинская экономика начала восстанавливаться от кризиса, поэтому в будущем году главной задачей для государства является обеспечение стабильности тарифов, чтобы бизнес мог развиваться и поднимать страну.

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Об этом написал политолог Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook.

"Украинская экономика начинает царапаться из кризиса: в новом году ей обещают рост до 5%. Нам это крайне нужно, если мы хотим иметь деньги для победы. Но чтобы этот рост произошел, государственные монополии должны наконец-то обуздать свои аппетиты. Потому что тарифы останавливают экономику, вымывают деньги из бизнесов и не позволяют последним помогать фронту, а иногда и функционировать", – подчеркнул Сазонов.

Он уточнил: речь идет, прежде всего, о росте тарифов государственных монополий, ведь именно их работа вызывает много вопросов у участников рынка, в то время как зарплаты руководителей этих компаний стабильно растут.

"Никакого роста тарифа "Укрэнерго" на передачу или диспетчеризацию электроэнергии. "Укрэнерго" имеет реструктуризацию долгов провести и этого хватит им еще на долго. Никакого повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки. Никакого роста акцизов на горючее. Никакого роста тарифов на транспортировку газа. Иначе мы просто добьем свой бизнес. Сейчас у государственных монополистов есть все, и даже больше. Их руководство имеет миллионные зарплаты, которые снова поднимали в 2023. Единственное требование – наконец-то поддержать бизнес не на словах, а поступками", – подчеркнул Сазонов.

Он подчеркнул, что украинский бизнес, несмотря на трудности, помогает бойцам на войне, производит нужную для фронта продукцию, а также платит зарплаты и налоги.

"Два из трех дронов в известных мне подразделениях переданы либо отдельными предпринимателями, либо крупным бизнесом. И чтобы этот статус-кво удержать, государство наконец-то должно взять курс на тарифную стабильность. Иначе мы все проигрываем. А выиграет маленькая группа руководителей государственных монополий. И то недолго", – резюмировал Сазонов.

Напомним, НКРЭКУ повысила тариф "Укрэнерго" на услуги по передаче с 1 января 2024 года до 528,57 грн/МВт-час. Также повысили тариф на диспетчерское управление до 104,57 грн/мВт-ч.