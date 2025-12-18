Госбюджет Украины получил на 41% меньше налогов от Smart Holding за 9 месяцев 2025 года

По итогам января – сентября 2025 года компании Группы уплатили 543 млн грн налогов, что на 41% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (915 млн грн). Такое сокращение произошло в том числе из-за усиления давления государства и блокирования работы газодобывающих активов публичной британской компании Enwell Energy.

Среди крупнейших налогоплательщиков в составе Smart Holding Group:

Группа компаний Smart Energy (газодобывающий сектор) – почти 347 млн грн;

(газодобывающий сектор) – почти 347 млн грн; Агропродовольственная группа компаний Veres – почти 98 млн грн;

– почти 98 млн грн; Smart Urban Solutions (недвижимость) – более 53 млн грн.

Среди крупнейших по объему отчислений стали рентная плата –143 млн грн, и налоги на доходы физических лиц – 142 млн грн.

Напомним, с начала 2025 года активы газодобывающей группы Smart Energy вынуждены простаивать из-за блокирования специальных разрешений на добычу. Из-за этого Украина теряет не только налоги, собственную газодобычу, но и рабочие места на прифронтовой Харьковщине и Полтавщине.

Smart Maritime Group и Naval, операционная деятельность которых остановлена уже четвертый год из-за военных действий, уплатили, в свою очередь, почти 23 млн грн обязательных платежей за 9 месяцев текущего года.

"Сложившаяся ситуация является чрезвычайно сложной для бизнеса. Часть наших активов не работает из-за санкционных ограничений, часть – из-за военных действий, а газодобывающие предприятия остаются заблокированными из-за приостановления специальных разрешений. Несмотря на это, мы продолжаем выполнять свои обязательства перед государственным и местными бюджетами, платить рентные платежи, налоги и удерживать команду на заблокированных активах. Мы делаем это, потому что чувствуем ответственность перед нашими работниками и громадами. В то же время важно понимать: длительное блокирование добычи вредит не только компании, но и государству – это потери налоговых поступлений, собственного газа и рабочих мест. Мы открыты к диалогу и предлагаем конструктивные решения, чтобы изменить ситуацию в пользу страны", – отметил Иван Герасимович, CEO Smart Holding.

Если до начала полномасштабного российского вторжения Группа Smart Holding обеспечивала работой около 4500 человек и давала более 4 млрд грн прибыли, то сейчас количество сотрудников сократилось втрое, а вместо прибыли – убытки. EBITDA в 2021 году составила $140 млн. Прогноз на конец этого года – это резкое падение до $2–5 млн.

С начала полномасштабной войны компании Группы уплатили в государственный и местные бюджеты почти 8 млрд грн. Кроме того, более 3 млрд грн было направлено на гуманитарную помощь населению и поддержку Вооруженных сил Украины.

Smart Holding предложил властям пошаговый механизм для разблокирования газодобывающих предприятий, который не предусматривает снятия санкций против конечных бенефициаров, но позволит украинскому бизнесу работать. Для этого нужно лишь внести корректировки в пункты 73-78 Приложения 1 Решения СНБО от 08.10.2024.