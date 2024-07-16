Госбюджет получил 748 млн от деятельности 'Укрнефтебурения' в 2023 году

ПАО "Укрнафта" перечислило в бюджет 748 млн грн дивидендов, полученных от деятельности ЧАО "ПК "Укрнефтебурение", которое находится под государственным управлением, в 2023 году.

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Так, в мае 2023 года Кабинет министров Украины согласился с предложением Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) о передаче в управление ПАО "Укрнафта" корпоративных прав ЧАО "ПК "Укрнефтебурение". В июле 2023 года ПАО "Укрнафта" назначило новый менеджмент ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" и приступило к управлению добывающей компанией, которая осуществляла разработку Сахалинского месторождения.

Полученный результат:

Рост среднесуточной добычи газа с 1,262 млн кубометров до 1,560 млн кубометров.

Увеличение объемов газа в подземных хранилищах с 74,6 млн кубометров в июле до 159,3 млн кубометров в сентябре и 243,8 млн кубометров на конец 2023 года.

Рост среднесуточной добычи углеводородов (конденсат, нефть и КГЛУ) с 124 до 164 тонн.

Рост чистой прибыли "Укрнефтебурения": с 1 января по 12 июля 2023 года прибыль составляла 186 млн грн, после передачи в управление с 12 июля по 31 декабря 2023 года компания получила прибыль в размере 831 млн грн.

Все результаты подтверждены независимым международным аудитором Crowe Erfolg.

В ноябре 2023 года по представлению Госгеонадр Шестой апелляционный административный суд аннулировал спецразрешение на добычу на Сахалинском месторождении.

ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" обратилось в суд и делает все возможное для возобновления добычи газа, поскольку он критически необходим стране для прохождения следующего отопительного сезона. В настоящее время идет рассмотрение дела.

Параллельно ПАО "Укрнафта" совместно с Агентством по розыску и менеджменту активов и ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" принимает необходимые меры, чтобы сохранить ресурс для страны.

В частности:

АРМА совместно с ПАО "Укрнафта" обратились в Совет национальной безопасности и обороны с просьбой решить вопрос о добыче газа на Сахалинском месторождении.

АРМА инициировано внесение изменений в Кодекс Украины о недрах о возможности добычи газа на Сахалинском месторождении без спецразрешения во время войны.

Состоялась рабочая встреча представителей ЧАО "ПК "Укрнефтебурение", ПАО "Укрнафта", АРМА, Минсреды и Госгеонадра с председателем Комитета ВРУ по вопросам экологической политики и природопользования.

Призываем всех поддержать законные требования ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" и возобновить добычу на Сахалинском месторождении.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года Ставка Верховного главнокомандующего приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

По состоянию на 31.12.2023 год ПАО "Укрнафта" владеет 86 специальными разрешениями на добычу углеводородов. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024-й – 30.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".