Главная проблема УЗ это убыточные пассажирские перевозки, а не уровень грузовых тарифов – НАДПУ

Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины (НАДПУ) обратилась к премьер-министру Юлии Свириденко с призывом не допустить повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в 2026 году, поскольку оно будет иметь критические последствия для добывающей промышленности, экономики и обороноспособности страны.

Об этом говорится в письме НАДПУ, которое также адресовано вице-премьер-министру Алексею Кулебе, министру финансов Сергею Марченко, министру экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексею Соболеву и председателю Государственной регуляторной службы Алексею Кучеру.

"Дальнейшее повышение и так высоких железнодорожных тарифов без системной работы по прекращению практики кросс-субсидирования пассажирских перевозок, решение вопроса об увеличении грузовой базы УЗ, существенной оптимизации расходов "Укрзалізниці" и шагов реформирования самой структуры УЗ может иметь негативные последствия для добывающей промышленности и в целом для обороноспособности Украины", – сказано в письме.

В ассоциации подчеркивают: основная проблема УЗ заключается не в грузовых тарифах, а в хронической убыточности пассажирских перевозок. По данным НАДПУ, в 2025 году убытки пассажирского сегмента составляли 20 млрд грн, а в 2026 году прогнозируются уже на уровне 25 млрд грн.

"Данная проблема убыточности пассажирских перевозок систематически не решается, и каждый год УЗ перекладывает убытки на грузовой сегмент", – отмечают авторы письма.

Эта модель уже стала критической для бизнеса, поскольку предприятия потеряли "запас прочности", который имели до войны, а объемы перевозок напрямую зависят от стоимости логистики. При этом "Укрзалізниця" каждый раз выбирает "самый простой, но недальновидный путь" – очередное повышение тарифов, указывают в НАДПУ.

"Без решения системных вопросов УЗ и в дальнейшем будет терять грузовую базу, и снова поднимать тарифы – и это путь в пропасть. В то время как в ЕС создают стимулы для возвращения грузов на железную дорогу как более экологичный вид транспорта", – отметили в Ассоциации.

По оценкам НАДПУ, логистика в добывающей отрасли уже формирует около 40% себестоимости продукции. Дальнейший рост тарифов снизит конкурентоспособность украинских товаров на международных рынках – что повлечет за собой сокращение производства, закрытие предприятий и падение налоговых поступлений в бюджет.

"По предварительным оценкам общее негативное влияние такого решения на ВВП Украины будет измеряться в объеме минус 100 млрд грн и минус 36 млрд грн налоговых поступлений. Кроме того, снижение экономической активности ударит по местным бюджетам и создаст дополнительные риски для финансирования оборонных нужд государства", – отметили в ассоциации.

В НАДПУ также обратили внимание на внутренние проблемы самой УЗ: в условиях сокращения перевозок более чем на 45% по сравнению с 2021 годом, производительность труда в компании сейчас на 20% ниже, чем до полномасштабной войны. Повышение производительности труда позволит значительно сэкономить средства предприятия и оптимизировать имеющиеся ресурсы.

В обращении ассоциация призвала правительство не допустить повышения тарифов в 2026 году и поручить профильным министерствам и менеджменту УЗ проработать комплекс мер для стабилизации ситуации. Среди предложенных шагов – увеличение грузовой базы, полное государственное финансирование пассажирских перевозок в 2026 году, оптимизация расходов компании и привлечение помощи международных партнеров.

"Государство должно взять на себя ответственность и обеспечить необходимое финансирование для стабилизации работы "Укрзалізниці" и защиты интересов граждан, которые пользуются пассажирскими перевозками, и бизнеса, который уже не в состоянии покрывать растущие убытки самостоятельно", – подытожили в НАГПУ.