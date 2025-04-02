Гладких обвинил 'Фармак' в зачистке медиапространства от упоминаний о миллиардных доходах

Компания "Фармак" зачищает в медиа упоминания о прибыли от продаж лекарств в 2024 году в размере 1,6 млрд грн.

Видео дня

На это обратил внимание политолог Валентин Гладких, пишет "Телеграф".

"Обычно, компании гордятся своими финансовыми результатами, поскольку они свидетельствуют об их эффективности и успешности. Поэтому когда вместо максимального афиширования своих финансовых успехов компания пытается скрыть данные о своих результатах, резонно спросить "почему"? Злые языки говорят, что "Фармак" сознательного "подчищает" информпространство, чтобы там не появлялась информация о рекордных 1,6 миллиарда гривен чистой прибыли за 2024 год — крупнейшей с начала полномасштабной войны", — отметил он.

По его мнению, компания зачищает медиаполе, чтобы не оставить упоминания о своих 1,6 млрд, заработанных на лекарствах не просто так.

"До 85% маржи (что признают сами производители) на отдельных препаратах — это уже даже не бизнес. Это фармацевтическое вымогательство в чистом виде. В условиях войны такой "бизнес" — это уже не о рынке. Это о приоритетах. И когда эти приоритеты – не люди, а прибыль, то имеем не фармкомпанию, а еще одного хищника в джунглях, населенных желающими обогатиться на войне", – подчеркнул политолог.