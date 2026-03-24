Гигантское месторождение золота обнаружили в Китае: стоимость оценивают в десятки миллиардов долларов

В Китае в провинции Хунань геологи обнаружили самое богатое в мире месторождение золота. Его стоимость оценивается примерно в 83 млрд долларов. Сейчас специалисты подтвердили 300 тонн запасов золота на глубине двух километров, однако залежи могут превысить 1000 тонн.

Дальнейшие исследования свидетельствуют о больших залежах на глубине трех километров. Если оценка подтвердится, китайское месторождение Вангу превзойдет шахту Саут-Дип, что в Южной Африке, пишет Daily Galaxy.

Южноафриканская шахта содержит примерно 900 тонн запасов. Но разница не только в размере залежей – в одном китайском образце с глубины 2 километра тонна руды дала 138 граммов золота.

Большинство коммерческих шахт работают с содержанием руды ниже 10 граммов на тонну. Такая концентрация означает, что месторождение Вангу может производить такое же количество золота из значительно меньшего количества породы.

Заместитель руководителя геологического бюро провинции Хунань Лю Юнцзюнь сказал, что золото также было обнаружено во время периферийного бурения вокруг основного участка. Это свидетельствует о том, что месторождение может простираться дальше, чем показывают текущие карты.

Старатель (тот, кто добывает золото) геологического бюро провинции Хунань Чэнь Рулинь говорит: "золото не является микроскопическим и не связано с другими минералами. Оно присутствует в образцах в виде видимых хлопьев. Это необычно".

В настоящее время месторождение Вангу все еще находится на стадии разведки. Оценка запасов происходит на базе данных бурения и использования новых технологий разведки, включая геологическое 3D-моделирование. Сейчас китайская находка является одной из самых качественных, зарегистрированных за последние десятилетия.

Месторождение Вангу расположено в центральной части Китая в провинции Хунань. Оно состоит из более чем 40 отдельных золотых жил, которые простираются сквозь коренную породу на глубине до 3 км, об этом ранее писал OBOZ.UA.

Передовые методы разведки позволили ученым точно определить подземные образования и направить буровые установки в богатые золотом зоны с большей точностью, чем при традиционных методах. Однако местные власти опасались из-за нагрузки на окружающую среду в результате георабот. Поэтому работы проводятся под строгим нормативным надзором.

