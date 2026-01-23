Гендиректор ДТЭК в Давосе призвал международных партнеров поддержать восстановление энергосистемы Украины

Генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко ведет на Всемирном экономическом форуме в Давосе переговоры для поиска помощи в восстановлении поврежденной обстрелами энергосистемы Украины.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews.

"Ситуация чрезвычайно сложная. Нам нужна поддержка. Нам нужна помощь. Именно поэтому мы проводим здесь много встреч с энергетическими компаниями и другими заинтересованными сторонами, которые могут поддержать нас в этой сложнейшей ситуации. Сейчас мы фактически работаем в режиме выживания", – сказал он.

Тимченко призывает другие страны рассматривать Украину как пример того, насколько критически важно защищать энергетическую инфраструктуру, особенно зимой.

"Такого уровня разрушений энергосистема еще никогда не испытывала – нигде в современной истории, как это произошло в Украине. Именно поэтому это трудно осознать. Причем не только людям, а еще энергетическим специалистам и руководителям компаний", – подчеркнул он.

Ранее Тимченко заявлял, что в условиях беспрецедентных атак сейчас идет борьба за каждый мегаватт мощности.