Гендиректор ДТЭК назвал причины, почему эта зима стала самой сложной для энергосистемы

Генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко рассказал, чем эта зима отличается от предыдущих.

Видео дня

Об этом он рассказал американскому изданию Politico.

"Они применяют все, что имеют, пытаясь уничтожить энергетическую инфраструктуру – баллистические и крылатые ракеты, а также все типы дронов", – сказал он.

Тимченко добавил, что эта зима отличается от предыдущих. Кроме использования разнообразного оружия ситуацию осложняют постоянные атаки по электростанциям и подстанциям, из-за чего их становится сложнее чинить.

Ранее Тимченко в ходе Всемирного экономического форума в Давосе призвал мир помочь украинской энергосистеме после последней атаки России 20 января.