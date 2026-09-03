Газа в украинских хранилищах хватит на всю зиму, перебоев быть не должно, – Нагорняк

Украина накопила достаточно газа для прохождения отопительного сезона, поэтому системных перебоев с поставками газа населению и теплокоммунэнерго не ожидается. Об этом заявил народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

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"Сейчас в газохранилищах закачано достаточно газа для перезимовки", – подчеркнул Нагорняк.

В то же время риски остаются не столько из-за самого объема ресурса, сколько из-за возможных новых атак на инфраструктуру, по которой газ доставляется потребителям. В случае повреждений, по словам депутата, газовикам придется оперативно восстанавливать логистику.

"Риски, конечно, существуют по всей стране, но перебоев с газом быть не должно. Никаких веерных отключений или почасовой подачи газа – такого точно не будет", – заявил он.

Нагорняк подчеркнул, что газом должны быть обеспечены как предприятия теплокоммунэнерго, так и население, использующее его для отопления домов.

Ранее директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко призвал вернуться к вопросу контролируемого экспорта части украинского газа. Речь идет о возможности продавать только подтвержденный излишек при условии, что потребности страны и запасы на зиму полностью обеспечены.