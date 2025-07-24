ФРУ призвала НКРЭКУ не повышать предельные цены на электроэнергию без анализа последствий для промышленности

Федерация работодателей Украины (ФРУ) обратилась к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с призывом не принимать решение о повышении предельных цен на электроэнергию.

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Соответствующее письмо ФРУ направлено также в Министерство экономики и Министерство энергетики.

"Запланированное повышение является существенным и будет иметь негативные последствия для промышленности и экономики страны в целом. В условиях полномасштабной войны, разрушенной энергетической инфраструктуры, стремительного роста цен на электроэнергию, даже при действующих предельных цен, любое необоснованное повышение предельных цен на электроэнергию ставит под угрозу выживание промышленного бизнеса в Украине", – говорится в обращении ФРУ.

Федерация работодателей Украины прогнозирует, что повышение прайс-кепов на электроэнергию для промышленности будет иметь значительные негативные последствия, в частности:

– Стремительное подорожание себестоимости продукции – для внутреннего рынка и экспорта;

– Потери конкурентных позиций украинской промышленности на внутренних и внешних рынках;

– Сокращение производства, в частности в критически важных секторах экономики и обороны;

– Снижение валютной выручки и налоговых поступлений;

– Риск массовых увольнений из-за невозможности покрыть растущие расходы на энергоносители.

ФРУ предлагает не внедрять повышение предельных цен без запуска долгосрочных аукционов на доступ к межгосударственному пересечению (минимум – на месяц вперед). Также ФРУ настаивает на необходимости внедрить механизм ежемесячного/квартального распределения межгосударственного сечения, который позволит импортерам планировать поставки и влиять на рынок. Кроме того, Федерация отмечает потребность сформировать прозрачный график либерализации доступа к импорту, включая интеграцию в европейские платформы аукционов.

"Необходимо воздержаться от значительного повышения price caps до момента создания конкурентной среды, которая позволит рынку самостоятельно формировать справедливую цену", — говорится в обращении ФРУ к НКРЭКУ, Министерству экономики и Министерству энергетики.

25 июля НКРЭКУ планирует рассмотреть значительное увеличение ценовых лимитов на электроэнергию для промышленности:

– на РСВ/ВСР в вечерние часы (17:00–23:00) — до 15 000 грн/МВт-ч,

– на балансирующем рынке — до 16 000 грн/МВт-ч,

– максимальные дневные цены — до 6 900 грн/МВт-ч,

– минимальные — от 10 грн/МВт-ч (РДН) до 0,01 грн/МВт-ч (БР).

ФРУ представляет интересы около 8 000 предприятий, которые обеспечивают 70% ВВП страны и более 3 млн рабочих мест.