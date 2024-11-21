Фирташа объявили "глобальным коррупционером": Великобритания ввела санкции

Действия украинского олигарха Дмитрия Фирташа классифицировали как подпадающие под Глобальный регламент по антикоррупционным санкциям. В связи с этим правительство Великобритании ввело санкции против бизнесмена.

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Об этом свидетельствует информация на сайте британского правительства, в разделе "Санкционный список Великобритании". Данные свидетельствуют о применении ограничений с сегодняшнего дня, 21 ноября 2024 года.

Указано также, что санкции введены, так как Фирташ "несет ответственность за участие или был причастен к серьезной коррупции". "В частности, Фирташ был причастен к подкупу государственных чиновников для получения лицензий на добычу полезных ископаемых, к незаконному присвоению имущества газотранспортной сети Украины", – сказано в сообщении.

Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в Великобританию. Кроме самого Дмитрия Фирташа, ограничения затронули его супругу – Ладу Фирташ. Британские власти считают, что она получала выгоду от "серьезной коррупции".

Напомним, еще в 2014 году Фирташа по запросу США задержали в Австрии. Его, в частности, подозревают в сговоре с целью дачи взяток в Индии для добычи титана. Позже олигарха отпустили под залог в 125 млн евро. На данный момент бизнесмену все еще грозит экстрадиция в Штаты, где его могут приговорить к 50 годам тюрьмы с конфискацией активов. Сам Фирташ оспаривает возможную экстрадицию в судах.

В Украине Фирташ также находится под санкциями. Их, в частности, продлил Совет национальной обороны (СНБО) в июне 2024 года – еще на 10 лет. Это решение подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Санкции против Фирташа изначально ввели из-за поставок сырья в Россию, объясняли в СНБО. "Что касается Фирташа – это его участие в титановом бизнесе. Это поставка сырья, которое затем идет – и это прослежено нашими разведчиками – на предприятия РФ. И мы не можем допустить, чтобы это продолжалось", – говорил экс-секретарь СНБО Алексей Данилов.

Кроме этого, санкции были наложены и на предприятия, непосредственно аффилированные в военно-промышленный комплекс России, который использует титан именно в военной сфере. Еще в конце весны 2022 года Печерский суд Киева передал в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) арестованные частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем (облгазов). Потребителей в итоге начала обслуживать газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины".

Этот процесс стартовал после того, как правоохранители заявили о схеме, в причастности к которой обвиняются руководители отдельных облгазов РГК. Согласно позиции стороны обвинения, общая сумма ущерба от схемы предварительно оценивается в 18 млрд грн. Убытки были понесены в 2016-2022 гг.

В то же время Group DF опровергала все обвинения, выдвинутые против топ-менеджеров и самого Фирташа. "Группа заявляет о безосновательности и несостоятельности выдвинутых обвинений, обнародованных в материалах СБУ. Адвокаты группы и акционера будут отстаивать интересы бизнесов, персонала и акционера в украинских и международных судах и докажут свою правоту", – заявляли OBOZ.UA в Group DF.

В июне 2024 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины снял арест с акций "облгазов Дмитрия Фирташа". Однако в Офисе генпрокурора практически сразу сообщили о повторном аресте корпоративных прав "облгазов" подсанкционного бизнесмена.

Ранее OBOZ.UA также сообщал о решении ОПЗ закупить у компании-новичка газ на миллиарды гривен. Журналисты выяснили, что подозрительная фирма имела совместный с бизнесом Фирташа адрес.

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