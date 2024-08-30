ОПЗ решил закупить у компании-новичка газ на миллиарды гривен: ОООшка имеет совместный с бизнесом Фирташа адрес

"Одесский припортовый завод" закупит газ на ожидаемую сумму в 4,1 млрд грн (242,5 тыс. кубометров) у новосозданной компании "Укрнефтегазбурение". При этом место регистрации ООО совпадает с адресом, где ранее были оформлены предприятия олигарха Дмитрия Фирташа.

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О результатах торгов "Одесский припортовый завод" сообщил на своем сайте. Торги открыли 15 августа, а уже 22 августа объявили: избрали "Укрнефтегазбурение". Они предложили около 17,2 тыс. грн. за тысячу кубометров газа. Для сравнения, "Нефтегаз" при значительных объемах потребления договаривается с бизнесом об индивидуальном тарифе, однако согласно данным "ГазПравды" цена у национальной компании составляет до 16,5 тыс. грн за тысячу кубометров.

ООО "Укрнефтегазбурение" зарегистрировали 11 августа 2023 года. Руководитель компании – Михаил Мазур, зарегистрированный в Винниках возле Львова. Он – уполномоченное лицо в мотоцеклетном клубе "Майоровка". Бизнесом Мазур раньше не занимался. При этом компания зарегистрирована по адресу город Львов, Золотая улица, дом 42.

По этому адресу также были зарегистрированы ООО "Львовгаз Сбыт" и АО "Львовгаз", когда они принадлежали олигарху Дмитрию Фирташу. Еще в мае 2022-го газовые активы Фирташа передали в управление "Нефтегаза" 25 облгазов, среди которых оказался и "Львовгаз".

Следовательно, неизвестная компания "Укрнефтегазбурения" зарегистрирована по тому же адресу, где были зарегистрированы компании Фирташа. Более того, только появившись на рынке, они уже получили закупку на более 4 млрд грн. А их руководитель и владелец, судя по данным YouControl, никогда не владел и не управлял компаниями.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине приняли решение продолжить управление 26 облгазами, которые принадлежали Дмитрию Фирташу, что уже принесло государственному бюджету более 172 миллионов гривен. Это решение обеспечивает стабильные поступления в бюджет и поддерживает энергетическую безопасность страны.

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