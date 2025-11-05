Финансирование зеленой энергетики в Украине должно быть обеспечено в полном объеме, – Трохимец

Вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трохимец отметил, что подход к формированию тарифа на передачу НЭК "Укрэнерго" должен соответствовать законодательным требованиям и быть экономически обоснованным. Речь идет о проекте, который еще должен пройти финальное утверждение в декабре.

По его словам, расчет расходов на выполнение специальных обязанностей (ПСО) по поддержке производителей электроэнергии из возобновляемых источников должен базироваться на подтвержденных и реалистичных показателях – с учетом продажной цены электроэнергии Гарантированным покупателем, колебаний курса евро, рыночных тенденций и увеличения количества домашних СЭС.

"Для обеспечения 100% текущего расчета с производителями ВИЭ в 2026 году размер прогнозных расходов должен составлять ориентировочно 29,54 млрд грн", – отметил эксперт.

В то же время Трохимец отметил, что проблема задолженности перед производителями "зеленой" энергии остается нерешенной. По состоянию на 31 августа 2025 года долг за прошлые периоды составляет 11,6 млрд грн (без НДС), тогда как в проекте тарифа на 2026 год предусмотрено лишь 4,41 млрд грн на корректировку дохода предыдущих периодов.

"При отсутствии дополнительных источников погашения задолженности остаток перед производителями ВИЭ составит около 4,6 млрд грн, а сумма средств, предусмотренных по статье корректировки дохода, должна быть увеличена до 9,0 млрд грн", – подчеркнул он.

Трохимец считает, что создание нового дефицита в финансировании специальных обязанностей приведет к новым судебным искам владельцев ВИЭ, увеличению долгового давления и снижению инвестиционной привлекательности Украины.

"Возложенные законом на НЭК "Укрэнерго" обязанности должны иметь источник финансирования для их выполнения. Создание нового дефицита покрытия таких обязанностей приведет к новым судебным искам владельцев ВИЭ, увеличению задолженности за счет взыскания дополнительных штрафных санкций и снижению инвестиционной привлекательности Украины в целом", – отметил он.

Напомним, согласно документу Регулятора, тариф на передачу электроэнергии может вырасти до 786,74 грн/МВт-ч (+14,6%), для зеленой металлургии – 428,63 грн/МВт-ч (+19,2%), а тариф на диспетчерское управление – до 110,15 грн/МВт-ч (+11,3%).