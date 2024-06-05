Поиск возможностей для решения проблем финансирования украинского ВПК, сложности с системой импорта из США высокотехнологичной продукции, компонентов и высоких технологий, а также вопросы обслуживания передаваемой партнерами для Украины техники — одни из главных тем первого ежегодного "Саммита Свободы США-Украина" в Вашингтоне, округ Колумбия, соорганизатором которого выступает Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI).

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Про це перед відкриттям триденного Саміту, що проходитиме 5-7 червня, сказав заступник голови NAUDI Сергій Висоцький. На відкритті він подякував американським партнерам за підтримку.

"Будемо намагатися шукати рішення щодо посилення співпраці та координації між нашою індустрією та індустрією США", – сказав він, зокрема в рамках запланованих B2B зустрічей українських оборонних компаній з оборонними компаніями США.

"США виділяють надзвичайно велику допомогу для України, але ми хотіли б проговорити більш цільове фінансування під розвиток української оборонної індустрії: збільшення замовлень саме в українських підприємств", — заявив він.

За його словами, український ВПК може в декілька разів збільшити власне виробництво.

"Головне – це фінансування контрактів на цільові програми, на фінансування саме української індустріальної бази та українського ВПК для того, щоб не купувати на гроші українських донорів якісь незрозумілі снаряди з третіх далеких країн, а закуповувати їх напряму в Україну для України. Це буде великим внеском в нашу стійкість та в нашу обороноздатність. До того ж це буде підтримкою економіки України", — сказав він.

Ще одне питання, зазначив Висоцький, це складна система експортного контролю США, яка не дозволяє Україні залучати певні високотехнологічні вироби та високі технології з США.

"Є ряд американських компанії, які дуже б хотіли поділитися технологіями, продати їх чи навіть створити спільні підприємства в Україні для того, щоб поєднати нашу індустріальну базу, виробництво та наш унікальний досвід війни з їхніми інноваціями", — сказав він.

Щодо питання браку потужностей для обслуговування техніки, яка передається партнерами Висоцький зазначив: "У нас є ряд компаній, які мають потужний досвід сервісу та ремонту техніки та зброї. Ми б хотіли домогтися рішення на рівні американської влади щодо можливості обслуговування всіх цих систем всередині України".

Окрім цього, на Саміті виступив американський дипломат, посол і колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер. У своїй промові він наголосив на важливості підтримки України: "Щоб уникнути глобальної війни, Україна повинна перемогти у війні проти Росії, і ця боротьба не повинна відбуватися в ізоляції" — зазначив він.

Також Сергій Висоцький додав, що в другий день Саміту відбудеться ветеранська конференція, на якій спільно виступлять десять українських ветеранів з важкими пораненнями та американські ветерани, які будуть ділитися досвідом реабілітації. У третій день на американській авіабазі "Ендрюс" пройде благодійний ветеранський турнір з гольфу, кошти з якого будуть направлені на реабілітацію українських Героїв!