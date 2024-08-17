Золото выгоднее доллара: сколько можно было заработать, если бы купили на $1000 пять лет назад 

В Украине стоимость золота растет быстрее, чем дорожает доллар по отношению к гривне. Такая тенденция наблюдается во всем мире. При этом, за пять лет при инвестиции в банковское золото 1 тыс. доллара можно было заработать больше 41 тыс. грн.

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Это следует из расчетов OBOZ.UA. В августе 2019 года тысячу долларов можно было купить за 25 тыс. 140 грн. В то же время тройская унция золота стоила 38 тыс. 403 грн. За тысячу долларов можно было купить 0,65 тройской унции золота.

Допустим, украинец ровно пять лет назад потратил 25 тыс. 140 грн на приобретение 1 тыс. долларов и такую же сумму – на 0,65 тройской унции золота. Через пять лет, в августе 2024 года, тысячу долларов можно продать уже за 41,5 тыс. грн. То есть прибыль составит 16,36 тыс. грн.

В то же время 0,65 тройской унции, согласно информации НБУ, стоит уже 66,2 тыс. грн. То есть заработок на инвестиции в золото составит 41,1 тыс. грн. Таким образом, покупать золото в 2,5 раза выгоднее долларов. Отметим, согласно данным НБУ, тройская унция золота по состоянию на 14 августа 2024-го стоит 101,9 тыс. грн.

Еще один инструмент для инвестиций

Украинцы, которые за последний год вложились в гривневые депозиты и облигации (ОВГЗ), не потеряли ни копейки сбережений. Дело в том, что проценты по этим финансовым инструментам полностью компенсировали и инфляцию, и девальвацию гривни. То есть скупать доллары и другую иностранную валюту для сохранения сбережений нет смысла.

Свидетельствующие об этом подсчеты озвучил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный в интервью. По его словам, Нацбанк будет принимать меры, чтобы гривневые вложения оставались привлекательными и в дальнейшем.

"Если хотите оценить привлекательность гривни к доллару, то нужно, по крайней мере, брать ставки и курс за одинаковый период. За последний год официальный курс гривни снизился на 12,5%. Курс на наличном рынке – на 11,1%. Ставки по депозитам во многих банках год назад составили 15% и выше. По ОВГЗ – 16,5-20%. Те, кто год назад вложился в гривню, точно не потеряли", – заверил Пышный.

Как сообщал OBOZ.UA, по официальным данным, в июле на банковских счетах украинцев заметно убавилось гривневых средств, хотя в самих банках средств стало больше. Деньги населения ушли на отпуска, генераторы, иностранную валюту и ОВГЗ.

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