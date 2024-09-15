Некоторых переселенцев могут заставить вернуть выплаты: кого именно и по каким причинам

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), чей доход превышает 9 444 гривни на одного человека в семье, могут быть вынуждены вернуть государственные выплаты. Однако такие случаи будут редкими и не будут касаться большинства украинцев со статусом ВПЛ.

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Об этом рассказал народный депутат Украины и заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк в эфире Киев24. По словам Цымбалюка, возврат выплат может касаться только тех, чей совокупный доход в семье превышает 9444 гривни на одного человека.

"Если доход в семье становится больше установленного предела, нужно определить, когда именно это произошло. И с этого месяца будет высчитываться сумма, которую необходимо вернуть государству. Например, если дополнительный доход появился в июне, то выплаты за этот месяц придется вернуть ", – отметил он.

Однако политик подчеркнул, что такие случаи не станут массовыми. "Это единичные случаи, и большинство украинцев со статусом ВПЛ не должны беспокоиться, что их заставят возвращать помощь. Социальные службы имеют доступ к информации о местах работы, и соответствующие механизмы контроля уже работают ", - пояснил Цымбалюк.

Важно подчеркнуть, что правительственные постановления не предусматривают автоматическое лишение выплат. "Это относительный вопрос, и не стоит настораживать людей. По моему мнению, эти выплаты будут продолжаться для большинства получающих помощь ", - добавил народный депутат, призывая ВПЛ не переживать из-за возможных возвратов выплат.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Норвежский совет по делам беженцев (NRC) открыл прием заявок на многоцелевую денежную помощь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей зон боевых действий. Заявки принимаются до 18 сентября 2024 г., подать их можно на сайте NRC.

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