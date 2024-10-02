Жители одной из областей могут получить более 10 тыс. грн помощи: как подать заявку

Жители Сум, которые являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), могут получить денежную помощь от ООН в размере 3600 гривен в месяц на одного человека в течение трех месяцев (10 800 грн). Для этого необходимо заполнить онлайн-заявку и отвечать критериям уязвимости.

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Об этом сообщил Благотворительный фонд "Право на защиту." Для получения помощи нужно попадать под одну из следующих категорий уязвимых лиц:

семьи с одним из родителей (матерь или отец) и детьми младше 18 лет или пожилыми родственниками (от 55 лет и старше);

(матерь или отец) и детьми младше 18 лет или пожилыми родственниками (от 55 лет и старше); семьи, где есть одинокие пожилые люди (от 55 лет и старше) или пожилые люди, воспитывающие детей до 18 лет;

(от 55 лет и старше) или пожилые люди, воспитывающие детей до 18 лет; семьи, в которых есть члены с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Кроме того, общий доход семьи не должен превышать 5400 гривен на каждого члена семьи. Условие оказания помощи также предусматривает, что заявители не должны получать финансовую поддержку от других международных организаций.

Процесс подачи заявки достаточно прост, но важно соблюдать все требования. Для регистрации необходимо заполнить онлайн-форму, после чего вам будет предоставлен электронный номер для очереди. Этот номер можно отслеживать через специальный телеграмм-канал, где по пятницам публикуются расписания приема.

Также можно записаться на получение помощи по телефону: +380 (63) 182 6838 (вызовы принимаются с 9:00 до 16:00 в будние дни). Документы, необходимые для регистрации:

паспорт;

идентификационный код (РНОКПП);

свидетельства о рождении детей;

документы, подтверждающие попечительство, если это необходимо;

справка ВПЛ;

документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимых лиц (например, документы об инвалидности или хроническом заболевании);

IBAN номер банковского счета.

Для жителей Сум регистрация на получение денежной помощи производится по адресу: г. Сумы, ул. Новоместенская, 1.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ЮНИСЕФ выделил более 260 миллионов гривен для поддержки семей с детьми на прифронтовых территориях, оказывая им по 21 800 гривен и гуманитарную помощь. Программа включает более 12 тысяч домохозяйств в шести прифронтовых общинах.

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