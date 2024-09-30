Украинцы могут получить более 21 тыс. грн до зимы: кто именно и как

ЮНИСЕФ выделил более 260 миллионов гривен для поддержки семей с детьми на прифронтовых территориях, оказывая им по 21 800 гривен и гуманитарную помощь. Программа включает более 12 тысяч домохозяйств в шести прифронтовых общинах.

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Об этом сообщило Минреинтеграция. В рамках этой программы средства получат домохозяйства, наиболее пострадавшие от военных действий, в том числе находящиеся в 30-километровой зоне от линии столкновения.

Уже более 2 тысяч домохозяйств в Сумской области получили выплаты, что поможет им подготовиться к сложным зимним условиям. На сегодняшний день программа распространяется также на другие регионы Украины, в частности Днепропетровскую, Донецкую и Харьковскую области. В общей сложности более 12 тысяч домохозяйств получат по 21 800 гривен. Кроме того, количество лиц, охваченных помощью, выросло с 60 до 100 тысяч.

Кроме финансовой поддержки, ЮНИСЕФ также будет оказывать помощь в виде необходимых товаров для семей. Это особенно важно для подготовки к зимнему периоду, когда расходы на отопление и теплую одежду значительно растут. В список помощи входят:

топливные брикеты для обогрева;

гигиенические наборы;

зимняя одежда для детей до 15 лет;

теплые одеяла.

Программа помощи ЮНИСЕФ не только поддерживает взрослых, но и обеспечивает базовые потребности детей, являющихся одной из самых уязвимых групп населения. По данным Минреинтеграции, более 2,5 тысяч детей из семей, получивших помощь в Сумской области, обеспечены всем необходимым для подготовки к зиме. Это поможет снизить риски, связанные с холодным сезоном, таким как отсутствие тепла и надлежащей одежды.

В рамках подготовки к зиме количество получающих помощь увеличено с 60 до 100 тысяч в шести прифронтовых общинах. Это позволит значительно расширить круг семей, которые получат как финансовую, так и материальную поддержку для успешного прохождения зимнего периода.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в октябре 2024 года будут продолжены выплаты для наиболее уязвимых категорий внутренне перемещенных лиц автоматически, без необходимости подавать новые заявления. Другие переселенцы должны обратиться в органы социальной защиты для продления или назначения помощи.

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