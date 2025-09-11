Женщины все чаще осваивают "мужские" профессии: какие именно и сколько там платят

Украинки активно продолжают осваивать "мужские" профессии – от станочниц деревообрабатывающих станков и трактористок до операторов котельной. На этих должностях зарплаты достигают от 15 до 27 тысяч гривен, а больше всего таких вакансий сейчас в Житомирской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Винницкой областях.

Видео дня

Об этом сообщает Государственная служба занятости. Согласно информации, к обучению по таким профессиям уже присоединились 763 женщины из разных регионов страны.

Часть из них уже завершила обучение, другие продолжают осваивать новые навыки. В то же время работодатели активно интересуются будущими специалистами, компании подали более 400 заявок, ожидая пополнения своих коллективов.

На сегодня обучение уже закончили 247 участниц, причем 212 из них успешно трудоустроились. Остальные – еще получают знания и готовятся выйти на новые рабочие места. Среди самых популярных направлений, которые выбирают украинки, стоит выделить три профессии.

Первое место занимает специальность станочницы деревообрабатывающих станков – ее выбрали почти 250 женщин. На втором месте – операторка котельной, а третье занимает трактористка. Кроме того, значительным спросом пользуются и другие специальности: водитель погрузчика, водитель троллейбуса и слесарь-ремонтник. В целом проект охватывает более 30 профессий, где есть высокий спрос на кадры и хорошие перспективы для трудоустройства.

География участниц тоже довольно широкая. Лидерами по количеству вакансий для женщин стали Житомирская, Ивано-Франковская, Днепропетровская, Винницкая и Ровенская области. Отдельно стоит обратить внимание на заработки.

Согласно данным крупного кадрового портала, средняя зарплата в сфере деревообработки, где работают станочницы, колеблется от 16 до 22 тысяч гривен. Трактористы и трактористки могут рассчитывать на 18-25 тысяч гривен, в зависимости от сезона и условий работы.

Операторки котельной зарабатывают в среднем 15-20 тысяч гривен. Водители погрузчиков получают от 17 тысяч гривен, а водители троллейбусов – около 20-27 тысяч гривен. Слесарки-ремонтницы имеют заработок в пределах 18-23 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в западных регионах Украины больше всего ищут водителей, продавцов, грузчиков и разнорабочих в строительстве. Самые высокие зарплаты предлагают в Силах обороны (70–110 тыс. грн), тогда как среди гражданских профессий больше всего зарабатывают водители (30–37,5 тыс. грн) и строители (до 27,5 тыс. грн).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!