В западных регионах Украины значительно выросли зарплаты: в каких сферах и кого ищут

В западных регионах Украины больше всего ищут водителей, продавцов, грузчиков и разнорабочих в строительстве. Самые высокие зарплаты предлагают в Силах обороны (70–110 тыс. грн), тогда как среди гражданских профессий больше всего зарабатывают водители (30–37,5 тыс. грн) и строители (до 27,5 тыс. грн).

Видео дня

Об этом OBOZ.UA рассказали аналитики OLX Работа. Западные области Украины – Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Волынская – традиционно считаются территориями с высокой трудовой мобильностью.

Здесь значительная часть населения либо работает локально, либо едет на заработки в другие регионы или за границу. Однако последние два года рынок труда в регионе существенно изменился: возросла роль оборонного сектора, а зарплаты во многих сферах поднялись на десятки процентов.

По данным аналитиков, спрос в западных областях имеет схожие черты с другими регионами Украины. Основные вакансии сосредоточены в сферах:

логистики;

производства и рабочих специальностей;

розничной торговли;

строительства и облицовочных работ.

Кого больше всего ищут работодатели

водителей (особенно во Львовской, Волынской и Ивано-Франковской областях);

продавцов (высокий спрос во всех четырех регионах);

разнорабочих в строительстве (прежде всего во Львовской и Франковской областях);

грузчиков (активный спрос во Львовской и Волынской областях).

Интересный тренд последнего года – резкий рост количества вакансий в Силах обороны. Если сравнивать август 2025-го с августом 2024-го, то во Львовской области количество таких вакансий выросло на 375%. Служба в Силах обороны сегодня предлагает самые высокие заработки в регионе:

Ивано-Франковская область – 110 000 грн;

– 110 000 грн; Львовская область – 75 065 грн;

– 75 065 грн; Волынская область – 75 000 грн;

– 75 000 грн; Закарпатская область – 70 000 грн.

Это значительно выше средних зарплат в классических сферах, и за год эти показатели подросли еще на 3-5 тысяч гривен. Относительно других профессий картина выглядит так:

грузчики: от 18 000 грн на Волыни (+14%) до 26 000 грн во Львове (+24%), на Закарпатье зарплаты поднялись на 44% и достигают 24 500 грн;

от 18 000 грн на Волыни (+14%) до 26 000 грн во Львове (+24%), на Закарпатье зарплаты поднялись на 44% и достигают 24 500 грн; продавцы: во всех регионах рост на 20–25%, во Львове предлагают около 21 000 грн, на Закарпатье – 21 500 грн, тогда как во Франковске и на Волыни – 18 000 и 17 500 грн соответственно;

во всех регионах рост на 20–25%, во Львове предлагают около 21 000 грн, на Закарпатье – 21 500 грн, тогда как во Франковске и на Волыни – 18 000 и 17 500 грн соответственно; водители: стабильное повышение на 5-9% в трех областях, самые высокие зарплаты фиксируют во Львове (37 500 грн) и на Волыни (35 000 грн);

стабильное повышение на 5-9% в трех областях, самые высокие зарплаты фиксируют во Львове (37 500 грн) и на Волыни (35 000 грн); разнорабочие в строительстве: во Франковской и Закарпатской областях зарплаты подскочили на 30% и составляют 27 500 грн, во Львове они почти на таком же уровне, а вот на Волыни – резкое падение на 29%, до 12 500 грн.

И работодатели, и соискатели на западе Украины имеют схожие приоритеты. Больше всего отзывов получают объявления о вакансиях водителей и разнорабочих в строительстве. Отдельно стоит выделить интерес студентов и молодежи, которые активно ищут временную или первую работу.

Во Львове особенно популярны категории "Начало работы" и вакансии в сфере розничной торговли (продавцы, менеджеры по клиентской поддержке). Также активно откликаются кандидаты на предложения в сфере производства – в частности, на должности сортировщиков, фасовщиков, упаковщиков.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинский бизнес после разрешения на выезд за границу для мужчин в возрасте 18-22 лет начал жаловаться на учащение увольнений. Чаще всего об этом говорят в гостинично-ресторанном бизнесе (HoReCa), где традиционно работает много молодых людей (обычно с довольно низкими зарплатами и сложными условиями труда), а также в сетях супермаркетов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!