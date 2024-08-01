Зарплаты военных в Украине с 1 августа: сколько будут платить

В Украине зарплаты военных с 1 августа не изменятся. Кроме традиционного вознаграждения, украинские военные имеют право на ряд доплат.

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Как говорится в разъяснении Сухопутных войск ВСУ, размер денежных выплат командира бригады Сухопутных войск составляет 50173 грн. (без дополнительного вознаграждения), зарплата стрелка – 20 586 грн (без дополнительного вознаграждения).

Размер денежного довольствия зависит от:

должности;

воинского звания;

продолжительности, интенсивности и условий военной службы;

квалификации.

Постановление Кабинета министров № 168 определяет размер дополнительных денежных выплат в месяц для военнослужащих:

30 тыс. грн для тех, кто осуществляет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ;

для тех, кто осуществляет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ; 50 тыс. грн для военных, выполняющих боевые (специальные) задания в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;

100 тыс. грн для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию в результате полученной контузии, травмы, увечья. Также надбавка предусмотрена для попавших в плен:

для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию в результате полученной контузии, травмы, увечья. Также надбавка предусмотрена для попавших в плен: 70 тыс. грн. доплаты для тех, кто находится на передовой месяц.

Министерство обороны запустило калькулятор денежного довольствия. С его помощью вы можете проверить, какую заработную плату с учетом всех надбавок вы должны получить. К примеру, младший сержант с выслугой до 5 лет, без степени секретности, две недели принимал участие в боевых действиях и мероприятиях по национальной безопасности и обороне, должен получить 66 тыс. грн. Из них дополнительное вознаграждение за участие в мероприятиях национальной безопасности и обороны составит 45,1 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, военные рискуют остаться без зарплат уже в конце сентября, если Рада не примет решения и не увеличат финансирование. При этом также необходимо найти источники покрытия этих расходов.

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