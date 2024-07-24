Украинцам резко пересмотрят основные налоги: сколько придется платить с зарплаты, посылок и напитков

Кабинет министров передал в Раду законопроект о повышении налогов. Пока речь идет о росте ставки военного сбора с 1,5% до 5%. Кроме того, хотят ввести акцизы на сладкие газированные напитки, а также обязать платить военный сбор при покупке новых авто, продаже недвижимости.

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Нововведение может затронуть и налогообложение посылок из-за границы. Нововведения должны хотя бы частично компенсировать дополнительные расходы на оборону в размере 500 млрд грн. О том, как и для кого могут увеличить налоги, читайте в материале OBOZ.UA.

Как и зачем увеличат налоги?

OBOZ.UA еще в мае писал о том, что военный сбор в Украине увеличат до 5%. Тогда источники в правительстве подробно рассказывали о подготовке соответствующего законопроекта. Его должны были презентовать в Раде еще в начале июля, однако процедура затянулась. Премьер-министр Денис Шмигаль уже после того, как законопроект о повышении налогов был разработан, заявил в парламенте: "Мы не начинали и не обсуждаем в правительстве вопросы повышения налогов".

Это заявление Шмыгаля прозвучало в июне. А уже в июле Кабмин рассмотрел предложение Минфина о повышении налогов и одобрило его. Как рассказывают собеседники OBOZ.UA во властных кабинетах, премьер, отвечая на вопросы нардепа Дмитрия Разумкова, растерялся и фактически соврал. Конечно же, глава правительства знал, что его Кабмин разрабатывает повышение налогов. Более того, пересмотр налоговых ставок активно обсуждали и с Офисом президента, и с представителями парламентских комитетов, фракций.

Причина повышения налогов – Украине не хватает средств на оборону. Ежемесячно приходится тратить 180 млрд грн., а в бюджете было предусмотрено всего 140 млрд грн. В прошлом году, когда разрабатывали главный финансовый документ, планировали, что уже со второй половины 2024 года военные действия пойдут на убыль, поэтому сократятся и расходы. Однако этот прогноз не реализовался.

Теперь пришлось увеличивать бюджет на оборону на 500 млрд грн. Это огромная сумма, которую невозможно получить, сократив расходы. Единственный вариант – увеличить доходы бюджета, пересмотрев налоговые ставки.

"Законопроекты разрабатывались и вносятся правительством для закрытия разрыва в военных расходах, возникшего из-за задержек с милитарными поставками от партнеров в начале года и меньшими плановыми расходами, учтенными при принятии бюджета на этот год. Расходы на сектор безопасности и обороны составляют не менее 180 млрд грн в месяц (в то время как в бюджете учтено 140 млрд грн/мес.) Уже понятно, что эти расходы точно не будут уменьшаться во второй половине года при нынешней интенсивности боевых действий и растяжении линии фронта", – пояснил председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Таким образом, речь идет о повышении военного сбора, а также о расширении его применения. Фактически военный сбор в 1,5% – часть налога на доходы физлиц. Если сейчас украинцы платят с доходов налог в 19,5% (из них 1,5% – военный сбор), то после повышения налогов придется платить уже 23% (из них 5% – военный сбор). При этом военный сбор в некоторых случаях будет иметь разные ставки:

1% – для юридических лиц, платящих налог на прибыль, и тех, кто находится на едином налоге третьей и четвертой группы (сейчас не платят военный сбор);

– для юридических лиц, платящих налог на прибыль, и тех, кто находится на едином налоге третьей и четвертой группы (сейчас не платят военный сбор); 5% – ФЛП первой-второй группы. Будут платить с двух минималок (сейчас это 16 тыс. грн) – 800 грн в месяц;

– ФЛП первой-второй группы. Будут платить с двух минималок (сейчас это 16 тыс. грн) – 800 грн в месяц; 5% – с покупки банковских металлов;

– с покупки банковских металлов; 30% – с продажи ювелирных изделий из золота, платины и драгоценных камней (в том числе произведенных из давальческого сырья);

15% – с покупки нового авто;

– с покупки нового авто; 5% – с продажи недвижимости (даже если это первая продажа за период).

За что еще придется платить больше: посылки, сладкая вода и новая база

Сейчас украинцы могут не платить налоги за посылки, стоимость которых составляет 150 евро. С каждой посылки, превышающей указанную сумму, нужно будет уплатить 20% НДС и 10% пошлины. Только 1,4% посылок – с задекларированной стоимостью от 150 евро. В то же время товары из США, стран ЕС, Китая можно приобрести на украинских крупных онлайн-площадках и интернет-магазинах. Фактически продавцы зарабатывают на своей наценке, но НДС государству не платят.

Новые правила будут более жесткими. Налоги не придется платить только в случае, если стоимость посылки составляет до 45 евро. Также в правительстве предлагают запретить освобождать от налогообложения товары, купленные за границей. То есть если вы заказали посылку, например, с AliExpress даже за 30 евро, по новым правилам придется заплатить налог.

Не нужно платить налог только при условии, если вы получили подарок от родственников из-за границы. "При этом такие товары должны отсылаться отправителем получателю без какой-либо оплаты, назначаться для личного или семейного использования получателем, их характеристики и количество не должны указывать на то, что они ввозятся с какой-либо коммерческой целью", – говорится в законопроекте.

В любом случае (даже если это подарок на сумму до 45 евро) нужно платить налоги за подакцизные товары, духи от 50 граммов, туалетную воду от 0,25 л, кофе от 500 граммов (кофейные эссенции, от 200 граммов), чай от 100 граммов (экстракты и эссенции в объеме более 40 граммов).

Также в новых правилах предлагают установить минимальную базу налогообложения зарплаты. Определять минимальный размер базы будут местные власти. Она не может быть меньше минимальной зарплаты. "В случае если начисленная налоговым агентом зарплата в отчетный месяц меньше установленной местной властью, то работодатель самостоятельно должен начислить и уплатить (перечислить) за свой счет в бюджет разницу между начисленным НДФЛ с установленной минимальной базы налогообложения и удержанным налогом с фактически выплаченной", – говорится в документе.

Похожее правило действует и с налогом на недвижимость. Местные власти имеют право устанавливать лимит по площади недвижимости и размеру налоговой ставки. Однако абсолютное большинство городов установило лимиты на минимально разрешенном законодательством уровне. Вероятно, похожая ситуация будет и с базой налогообложения.

Кроме того правительство предлагает ввести акциз на сладкую газировку. Он составит 0,1 евро за 1 литр напитка. Это приведет к удорожанию напитка примерно на 4,5 грн. "Отнести воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных или ароматических веществ к подакцизным товарам и установить специфическую ставку акцизного налога в размере 0,1 евро за 1 литр напитка. Плательщиками налога будут производители и импортеры напитков", – говорится в законопроекте.

Сколько средств можно получить и почему это не последнее повышение налогов

Повышение военного сбора может принести только в 2024 году дополнительно 125 млрд грн. А за счет акциза на сладкие газированные напитки можно получить 2,4 млрд в этом году и 7,8 млрд грн – в следующем. Кроме того, расходы планируют сократить на 65,7 млрд грн, в т. ч. обслуживание госдолга – на 61,8 млрд грн. Предусмотрено также и увеличение внутреннего финансирования бюджета (размещение ОВГЗ) – 160,2 млрд грн.

"До последнего времени мы избегали существенного увеличения налогов. В 2024 году определенный резерв был получен за счет введения налога на сверхдоходы банков, зачисления военного НДФЛ в полном объеме в госбюджет, а также детенизации. Свидетельством последнего является существенное перевыполнение плана поступлений по Налоговой службе (на 11%, +53 млрд грн в первой половине 2024 года) и таможне (на 7%, +19 млрд грн), что по году может достичь 100 млрд грн. Впрочем, этот резерв все равно не закрывает всю потребность", – объясняет Гетманцев.

На этом повышение не остановится. OBOZ.UA еще несколько месяцев назад писал о планах пересмотра НДС. И если война не закончится в этом году, Кабинету министров придется пойти на последующее повышение основных налоговых ставок.