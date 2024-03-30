Зарплаты военных в апреле: сколько будут платить украинцам

В Украине с 1 апреля зарплаты военных не изменятся. Размер зависит от того, какие задачи выполняют военные.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Детальнее объяснили в постановлении КМУ №168. Зарплаты военных составляют:

Срочники в ВСУ получают минимально 6 тыс. грн.

Военные, которые выполняют боевые/специальные задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с агрессией РФ против Украины, получают 30 тыс. грн.

Военные на линии столкновения имеют зарплату в 50 тыс. грн.

Военные ВСУ в зоне активных боевых действий или для лечения/реабилитации получают 100 тыс. грн.

Инструкторы получают 15–30 тыс. грн.

Курсанты – 2350 грн.

Согласно постановлению КМУ №975, на дополнительную выплату для военных могут рассчитывать те, кто получил инвалидность в результате боевых действий. При прохождении службы военные с инвалидностью получают одноразовую выплату от 70 до 120 прожиточных минимумов – 187 880-322 080 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же время украинский рынок труда будет находиться в достаточно статическом состоянии: в основных секторах экономики не ожидается как резкий рост вакансий, так и волны увольнений. Впрочем, компании, которые намерены изменять количество сотрудников, все-таки есть. И эти ожидания в основном отрицательные: увольнять работников гораздо чаще, чем нанимать новых.

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