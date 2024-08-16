Зарплаты военных с 1 сентября: сколько будут платить

В Украине зарплаты военных с 1 сентября не изменятся. Кроме традиционного вознаграждения, украинские военные имеют право на ряд доплат.

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Как говорится в разъяснении Сухопутных войск ВСУ, размер денежных выплат командира бригады Сухопутных войск составляет 50173 грн. (без дополнительного вознаграждения), зарплата стрелка – 20 586 грн (без дополнительного вознаграждения). Постановление Кабинета министров № 168 определяет размер дополнительных денежных выплат в месяц для военнослужащих:

30 тыс. грн для тех, кто осуществляет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ;

для тех, кто осуществляет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ; 50 тыс. грн для военных, выполняющих боевые (специальные) задания в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;

100 тыс. грн для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию в результате полученной контузии, травмы, увечья. Также надбавка предусмотрена для попавших в плен:

для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию в результате полученной контузии, травмы, увечья. Также надбавка предусмотрена для попавших в плен: 70 тыс. грн. доплаты для тех, кто находится на передовой месяц.

Сколько будут платить военным за уничтожение техники?

На сайте Верховной Рады уже зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно мотивации военной службы". Выплату предлагают распределять между участвовавшими в выявлении, уничтожении или захвате определенного вида техники.

За уничтоженный танк, САУ или РСЗО предлагается выплачивать 370 тыс. грн;

за БМД, БТР, БМП, командно-штабную машину, артиллерийскую систему выплаты будут меньше – 100 тыс. грн;

за другие бронеавтомобили или грузовые автомобили – 30 тыс. грн;

за ЗРК и радиолокационные системы средств ПВО – 370 тыс. грн.

за уничтожение средства контрбатарейной борьбы и РЭБ – до 150 тыс. грн;

за уничтожение беспилотников разведывательного и ударного типа и баллистических ракет – 100 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, военные рискуют остаться без зарплат уже в конце сентября, если Рада не примет решения и не увеличат финансирование. При этом также необходимо найти источники покрытия этих расходов.

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