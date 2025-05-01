Зарплаты военных с 1 мая: сколько будут платить, озвучены суммы

Минимальный размер денежного довольствия военного составляет 20130 гривен. Оклад в ВСУ зависит от большого количества факторов. На размер денежного довольствия влияют факторы, за которые военным ежемесячно начисляются надбавки.

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Как рассказала юрист Дарья Лялюк, надбавки начисляются в процентах от должностного оклада и/или оклада за воинское звание, и/или надбавки за выслугу лет (в зависимости от вида дополнительной выплаты). К примеру, надбавка за выслугу лет может стартовать от 5% – это за один год службы и достигать отметки 50% за 25 лет службы и больше. Надбавка за особенности прохождения службы выплачивается в размере 65% суммы основных выплат. К примеру, если у воина должностной оклад составляет 2550 гривен, оклад за воинское звание – 530 грн, а надбавка за выслугу лет – 770 грн, то надбавка за особенности прохождения службы составит 2503 гривни.

Какая зарплата у военных на передовой. Зарплата военного ВСУ зависит от того, где выполняются боевые задания. К примеру, дополнительно 30 тысяч гривен выплачивают воинам, выполняющим боевые задания по всестороннему обеспечению группировок войск наших Сил обороны в районах ведения боевых действий.

Если защитники выполняют специальные боевые задания против противников на передовой, то им должны доплачивать 100 тысяч гривен. В эту сумму не входит оклад, поэтому совокупная зарплата военных еще больше.

Кроме того, военнослужащий имеет право получить одноразовое дополнительное вознаграждение в размере 70 тысяч гривен за каждые 30 дней (суммарно исчисленных) пребывания на передовом.

Размер награды никак не зависит от того, являются ли они контрактниками или мобилизованными. А на нее влияют указанные выше факторы – в том числе должность, звание.

В общем, у контрактников, не тех, которые идут по программе "Контракт 18-24", есть привилегия – при подписании первого контракта лицо получает одноразовую дополнительную выплату. Рядовые военные имеют право при подписании первого контракта получить помощь 24224 гривны, сержанты и старшины – 27252 грн, офицеры – 30280 грн.

Следует отметить, что есть инициативы некоторых органов местного самоуправления по единовременным выплатам мобилизованным лицам. Но такая практика не очень распространена.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн., на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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