Зарплаты в Украине пересчитают: названы новые размеры минималки и средней зарплаты 

В Украине в среднем зарплата в следующем году, согласно расчетам Минфина, составит 21 852 грн, в 2025-м – 25 645 грн, в 2026-м – 29 625 грн. Увеличится также и минималка. В следующем году ее повысят в январе с 6700 до 7100 грн и в июле – до 8000 грн.

Как говорится в материале OBOZREVATEL. В 2025-м минималка составит 8370 грн, а в 2026-м – 8956 грн. Пересмотрят также и прожиточный минимум. А к нему привязаны алименты, пенсии, ряд выплат, субсидии и т. д. К примеру, минимальная пенсия увеличится:

в 2024-м с 2093 до 2361 грн;

в 2025-м – до 2573 грн;

в 2026-м – до 2774 грн.

Людмила Черенько, экономист, эксперт по вопросам социальной экономики и старший научный сотрудник Института демографии и социсследований при НАН Украины, рассказывает OBOZREVATEL: судя по документу, на первое полугодие 2024-го правительство фактически планирует заморозить ситуацию, которая есть сейчас. Однако в июле следующего года ожидается значительный рост доходов.

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"Сейчас уже подходит к концу процесс разработки государственного бюджета, и очевидно, что на первое полугодие 2024-го планируют ретранслировать ту ситуацию, которая есть сейчас", – пояснила она.

В Украине проживают 34,5 млн человек, отмечают в Минфине. Посчитать бюджет без понимания количества населения практически невозможно. От количества населения можно рассчитать расходы на социальную сферу, медицину, образование, нагрузку на инфраструктуру, объемы полученных налогов и т. д. Однако получить точные цифры до конца полномасштабной войны крайне сложно. Для этого необходимо провести перепись населения. В течение трех лет ожидают рост ВВП в размере 5-7,5%.

Так, в следующем году, как ожидают в ведомстве, валовый внутренний продукт увеличится на 5%, в 2025-м – на 7%, в 2026-м – еще на 7,5%. Это не позволит приблизиться к уровню ВВП, который был в 2021-м, до начала полномасштабной войны.

Как будут расти цены:

инфляция в 2024-м – 10,8%;

в 2025-м – 7%;

в 2026-м – 5,8%.

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